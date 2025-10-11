カブスは１１日（日本時間１２日）にブルワーズと敵地で地区シリーズ第５戦を戦う。２勝２敗で勝った方がドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ進出という大一番を前日に控えた１０日（同１１日）、カウンセル監督がリモート会見に出席した。

今シリーズで０勝２敗と後がない状況から２連勝してきたカブス。パドレスとのワイルドカードシリーズも１勝１敗の第３戦を制して勝ち進んできた。指揮官は「そのような（負ければ終戦という）状況では４試合目ということになる。今のところ、その状況では３勝０敗だ。選手たちはうまく気持ちを整理してプレーできていると思う。偉大なアスリートというのはこういった大舞台でこそ力を発揮するものだ」と自信をのぞかせた。

第５戦の先発は今永昇太投手（３２）が有力視されるが、今シリーズの第２戦では３回途中５安打４失点で黒星を喫するなど、ポストシーズンでは防御率８・１０と不振なことも影響し、カウンセル監督は先発を明言しなかった。「（第４戦に先発した）ボイドを除いてほぼ全員が登板可能な試合になると思う」と総力戦を宣言した。

勝利した場合、ドジャースが待ち受けるロサンゼルスに乗り込むことになる。指揮官は「ミルウォーキーの後はロサンゼルスへ行くので、準備をしておく必要がある」と意気込んだ。３月の東京シリーズのカード再現となるだろうか。