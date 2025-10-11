ニュースなどで、大きな物量を紹介する単位としてよくたとえられるのが「東京ドーム何個分（何杯分）」だが、その東京ドームでトップクラスの動員を誇ったのがプロレスである。1998年4月4日の「アントニオ猪木引退試合」は7万人。それに次ぐのが95年10月9日「新日本プロレス vs UWFインターナショナル」の団体対抗戦で6万7000人（いずれも主催者発表）だった。しかも、「チケットの実売数では、95年10月9日の方が上と聞いたよ」という武藤敬司の発言もある。

【写真を見る】メインを闘った武藤の若かりし頃の秘蔵写真と名勝負の数々

「デイリー新潮」のプロレス・コラムでおなじみ瑞佐富郎氏が、新著『10.9 プロレスのいちばん熱い日 新日本プロレスvsUWFインターナショナル全面戦争 30年目の真実』（スタンダーズ）を上梓した。タイトル通り、伝説的な動員記録となった団体対抗戦に挑んだ選手や団体関係者らに時をかけて取材を行い、プロレスと総合格闘技の歴史に残る「伝説の興行」をよみがえらせた力作だ。

秘話が満載！

同書の副題に『新日本プロレスvsUWFインターナショナル全面戦争 30年目の真実』とあるように、あの試合から今年で30年となる。メインとなった「武藤敬司vs高田延彦」の一戦は、今も語り継がれる好試合だが、本書の特色は対抗戦をあくまで「第2部」と捉え、そこに至るまでの両団体の因縁、確執を描く「第1部」に紙幅を多く割いていること。数々の名言も併せて紹介されているが、新日本プロレスのハロルド・ジョージ・メイ元社長の、

「プロレスにおいては試合自体は1割。そこに向かうまでの要素が9割」

という言葉に十分、うなずける内容になっている。新日本プロレスとUWFインターナショナル、団体の名誉をかけてメインを戦った武藤と高田の心中はいかなるものだったのか……同書から引く。

「お前は、センスがないから辞めろ」（長州力）

〈「長州さんとの2人きりでの会話？ 今まで合計で5分くらいかな」

郄田は言う。2012年10月5日、まさにその長州とのトークショーでのことである。若手時代、同じく新日本プロレス道場にいた長州に言われた。

「お前は、センスがないから辞めろ」

「!?」

「山崎のほうがまだ（センスが）ある」

計5分の会話の大半がこれだったそうだ。

一方で、アントニオ猪木には可愛がられた。付け人を務めていた1984年には、身延山（山梨）に連れて行って貰えた。同山は、日本三大霊山のひとつで、猪木は大勝負を迎える際、よくこちらに登る。

山の上にある神社で、ともにお参りをした。すると、同行していた後援者が囁く。

「君、今度、大事な試合があるでしょう？」

確かに1984年7月20日、自身初のタイトル戦となる、札幌中島体育センターでのWWFジュニアヘビー級選手権（王者ダイナマイト・キッド）が決まっていた。新日本プロレスは、前年8月に初代タイガーマスクが引退し、日本サイドのジュニア戦士の充実も急務だった。

「猪木さんはそれで、『郄田も連れて行こう』となったんですよ」

「!!」

ところがこの一戦は、実現しなかった。郄田は直後に第一次UWFに移籍してしまうのである。とはいえ、1986年、新日本に出戻っても、猪木は郄田が可愛かったようだ。前田日明が長州力の顔面を襲撃し、謹慎処分になった後（＊最終的に解雇）、郄田は、ある異変を感じたという。

「猪木さんとのタッグが、実現するようになって行ったんです」（郄田）

6人タッグマッチに臨むトリオ編成ではあったが、4試合実現している。中には武藤を入れてのトリオもあったが、取りも直さず、メイン級の扱いだった。だが、この流れも、3カ月で断ち切られる。郄田が前田、山崎とともに、第二次UWFを旗揚げするためであった。

「10・9」は郄田にとって、以来、7年ぶりの新日本プロレスのリングであった。解説席には猪木がいるし、この全面対抗戦を主導した長州は、第5試合で安生に完勝している。同項でも触れたが、以前のアキレス腱断裂の大怪我も、まるで感じさせない大勝ぶりだった。

それは、当時、全治4ヵ月とされ、選手生命も危ぶまれるシチュエーションだった。〉

「敬司呼んでくれ！ 敬司を！」（長州力）

〈1993年7月5日、青森市民体育館。6人タッグマッチに出場した長州は、藤波からのタッチを受け、リングインのためロープを跨ぐと、そのまま転倒。右足アキレス腱の完全断裂だった。技の攻防ゆえの事故でないことが、大事を物語っていた。

瀕死の状態の長州は、それでも必死にコロコロとエプロンに転がり、もう1人のパートナーの木戸にタッチし、そのままリング下に落下。そして出たのは、意外な言葉だった。

「敬司呼んでくれ！ 敬司を！」

武藤敬司は振り返る。

「俺、あの時、次の試合のためにスタンバッてたんだぜ？ そしたらセコンドが俺を呼びに来て。『敬司を呼べ』とかどうとか。長州さんは要するに俺に、代打で出ろ、と。次の試合？ それもやったよ。俺、合間なく、ダブルヘッダーだったわけ」

当日、全8試合中の、6試合目、そして7試合目のことだった。メインには、橋本真也も、長州の子飼いの馳浩もおり、しかもそちらは平成維震軍との8人タッグマッチだった。にも関わらず、長州が自らの代役に指名したのは、武藤だった。

武藤を買っていたフシはあった。思い出されるのが長州の、“素質”と“素材”についての発言だ。

「この世界は、素質があるか、素材に恵まれてるかだな。俺はどっちだと思う？……素材？ バカ、俺は“素質”だよ（笑）。素質にも素材にも恵まれてるのは、ウチでは武藤くらいなもんだ」

橋本真也も語る。

「ファンのみんな、意識してないかもだけど、武藤は、日本で柔道3位になってる実力者なんですよ（＊19歳時に、全日本ジュニア柔道体重別選手権大会95kg以下級で3位）」

新日本との提携時代、選手たちと練習した安生洋二も裏付ける。

「新日本の選手は、皆、スパーリング強かったですよ。特に強かった選手？ やっぱり武藤選手かなあ。腕を取るのが凄く上手いし。橋本選手も強かったですね。蝶野？ 覚えてない……」

武藤本人も、思うところはあったようだ。「10・9」が決定すると、各マスコミに対し、UWFを意識した発言が増えて行った。

「ひょっとしたら、UWFとの免疫があるのって、俺くらいかもな」（＊凱旋帰国後の1986年10月より、メインどころとして対戦）

「UWFがロープ使わないって言うけど、俺も基本、（ロープに）飛ばさないよ。今年のブッチャー（橋本）とのG1決勝だって、俺、一度もロープに飛ばしてないし」

その試合は、「10・9」に先立つこと約2カ月前、8月15日におこなわれた。武藤が勝利し、保持していたIWGPヘビー級王座に加え、『G1 CLIMAX』制覇という二冠を達成したが、水面下では全面対抗戦の実現へと動いていた時期だ。武藤が既に郄田を念頭に置いていて不思議はなかった。

反面、立場の差から来る恐れもたびたび口にしている。

「俺が経験していない、組織の長というのを、あの人（郄田）は経験してるからね……」

その憂慮が一気に噴出したのが、9月17日の長野ビッグハット大会の試合後コメントだった。決戦まで約3週間であり、対戦カードも試合順も既に決定していた。

「ドームでは、それまで新日本が全勝してても、俺が負けたらウチの負けだと思ってる。それを考えると、プレッシャーを感じるよ」

取材すると、「俺はストーン・フェイスだから」が口癖の武藤。“表情がない”“感情を露わにするほうでない”という意味だ。「逆に、橋本とかは違うんだよな。なんならアイツ、いざと言う時はウソ泣きできるタイプだと思うよ（笑）」（武藤）。しかし、この長野大会では、その後もいつになく感傷的なコメントが続いた。

「俺が今まで培って来たストーリーは、アメリカが長くて、ずっと1人だったよね。それが今日、みんなとバスに揺られたり、一緒に練習してる風景の中で、俺、感じたんだよ。あー、いっぱい選手がいるんだなぁって……。それ見ると、俺は絶対負けられないなと思って……」

この時期、外敵は他にもいた。他でもなくUインターを退団してやって来た、山崎一夫だ。フリーとして生きて行く覚悟の表れか、“山ちゃん”らしからぬ過激な物言いが目立った。「（フリー初戦の）後藤（達俊）なんて前菜。早く武藤や橋本のメインディッシュが食べたい」「猪木、馬場を叩き潰す！」（＊猪木は挑戦を却下）。敵となった安生洋二には、「ヒクソンに、200％勝つまでやって来い！」。返す刀で、IWGP王者の武藤も挑発した。

「IWGPなんて、しょせん、団体の枠内で決めたチャンピオン」

だが、武藤は返した。

「その枠が一番大きいのが、新日本プロレスだよ」〉

「ムーンサルト？ 避ければいい」（郄田延彦）

〈対して、郄田は比較的リラックスしていた。

10月5日、IWGPヘビー級選手権となったメインの調印式では、「（新日本もUWFも経験してますが）どんなスタイルで行きますか？」という報道陣の問いかけに、「紫のタイツで行きます（笑）！」。先立つ10月2日のUインター事務所の会見では、武藤のムーンサルト対策を問われ、「避ければいい」とあっさり。続けて、「俺がトップロープに上がるのは、武藤をKOして勝どきを上げる時」と微笑むと、昨今のファンの反応についても語った。

「ベイダーとやる時は、『大丈夫ですか？』と声をかけられたけど、今回は、『負けるわけがない』『どう料理するんですか？』と言われるんだよね（笑）……」〉

第8試合となったメインの二人だけでなく、全試合でリングに上がった選手たちの様々な思いが綴られている同書では、新日本プロレス企画宣伝部長（当時）として、数々のビッグマッチを仕掛けてきた永島勝司氏のこんなコメントも紹介されている。

「面白いカード編成？ そんなの決まってるよ。お互い、嫌ってる者同士をやらせること」

そこまでの過程が何よりも大変であることが改めてよくわかる。選手だけでなく、フロントスタッフの重要証言など、30周年の記念イヤーに相応しい、秘話満載の1冊だ。

瑞 佐富郎

プロレス＆格闘技ライター。早稲田大学政治経済学部卒。フジテレビ「カルトQ〜プロレス大会」の優勝を遠因に取材＆執筆活動へ。近著に「プロレス発掘秘史」（宝島社）、「アントニオ猪木」（新潮新書）など。

デイリー新潮編集部