Ëã¿ý¿¦¿Í¡¦ËÙ¿µ¸ã¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³ÐÀÃ¡ª°µ´¬¿ÆÇÜËþ¥Ä¥â¤ÇÂÔË¾¤Îº£´ü½é¥È¥Ã¥×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡³«Ëë¤«¤é¥Î¡¼¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎ¯¤Þ¤Ã¤¿ÝµÊ°¤ò°ìµ¤¤ËÀ²¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×10·î10Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ËÙ¿µ¸ã¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¸Ä¿Í½é¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£º£´ü¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2¥é¥¹¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ü85.5¤Î²÷¾¡¤ÈÂç¤¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌá¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¿µ¸ã¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ë¿ÆÇÜËþ¤Î¾×·â¥Ä¥â °ìÉô»Ï½ª
¡¡Âè1»î¹ç¤Ï°¤µ×ÄÅ¤¬2Ãå¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤½¤Î°¤µ×ÄÅ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖËÙ¤µ¤ó¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãç´Ö¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤¡¢ËÙ¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿Åö»î¹ç¤Ï¡¢Åì²È¤«¤éEARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢ËÙ¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙ¤ÏÅì1¶É¡¢»°±º¤«¤éËþ´Ó¤ò¥í¥ó¡£Åì3¶É¤Ç¤Ï8ÅûÃ±µ³¥ê¡¼¥Á¤ò¥Ä¥â¤ê¾å¤²¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ¤Ç6000ÅÀ¤Î²ÃÅÀ¤È¡¢Áá¤¯¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£Æî2¶É¤ÏÃæÅÄ¤«¤é3900ÅÀ¡£¥À¥ó¥È¥Ä¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æî3¶É¡¢¿ÆÈÖ¤ÎËÙ¤ÏÅì¤¬ÂÐ»Ò¡¢345¤Î»°¿§Æ±½ç¤â¸«¤¨¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ÃæÈ×¤Î¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¤Ç¤Ï»°¿§Æ±½ç¤ÎÊÒ¥¢¥¬¥ê¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤â¼è¤ë¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬´°À®¤·¤¿·Á¤ÇÅì¤ÈÈ¬ËüÂÔ¤Á¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Ë¹½¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¹âÌÜ¤ÎÅì¤ò¥Ä¥â¡£¥Ä¥â¡¦Åì¡¦»°¿§Æ±½ç¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é3¤Ç2Ëü4000ÅÀ¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£´ü½é¤Ç¹±Îã¤È¤â¸À¤¨¤ë´¿´î¥³¥á¥ó¥È¡£Æî3¶É¤Î¿ÆÇÜËþ¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÄ·Ëþ¤È¿½¹ð¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈ¬Ëü¤Î¥Ý¥ó¥Æ¥ó¤â¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ëþ´Ó¤Ç¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÀ¿ô¿½¹ð¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì8000¥ª¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Î³«ºÅÆü¡£ËÙ¤Ï¡ÖÆâÀî¤µ¤ó¤¬ÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¡¢Âôºê¤µ¤ó¡ÊÂôºêÀ¿¡Ë¤¬¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Î²òÀâ¡£ËÍ¤â¡È4¡¦4¡¦3¡É¤ÈÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤ÆÂçÊÑÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¤µ×ÄÅ¤¬ÌµÃã¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢ËÍ¤â¥È¥Ã¥×¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤£±Æü¤À¤Ã¤¿¤è¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤ó¤´¤À¤Í¡ª¡×¡ÖËÙ¤Ý¤è¡¢¥Ê¥¤¥¹¡¼¡ª¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ËÙ¿µ¸ã¡Ê¶¨²ñ¡Ë6Ëü5500ÅÀ¡¿¡Ü85.5
2Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü8300ÅÀ¡¿¢¥1.7
3Ãå¡¡BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü100ÅÀ¡¿¢¥29.9
4Ãå¡¡EARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë6100ÅÀ¡¿¢¥53.9
¡Ú10·î10Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü147.5¡Ê18/120¡Ë
2°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü134.4¡Ê18/120¡Ë
3°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü105.2¡Ê20/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü58.9¡Ê16/120¡Ë
5°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¡Ü51.0¡Ê16/120¡Ë
6°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü7.8¡Ê16/120¡Ë
7°Ì¡¡BEAST X¡¡¢¥40.3¡Ê18/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥61.8¡Ê18/120¡Ë
9°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥160.8¡Ê18/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥241.9¡Ê18/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
