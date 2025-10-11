

東京ミッドタウン八重洲のフードコート「ヤエスパブリック」を訪問した（筆者撮影）

【画像】お洒落なテラス席で「ビブグルマン」に選出されたラーメンを頂く。キムチがグッド！

フードコート愛好家の鬼頭勇大さんが、さまざまな街のフードコートを訪れる本連載。

今回は、日本を代表するオフィス街の一つである東京駅周辺エリアに位置する、東京ミッドタウン八重洲のフードコート「ヤエスパブリック」を訪問する。

「大丸有」と「日八京」

「大丸有」というものがある。大手町・丸の内・有楽町の頭文字という、日本の経済における重要エリアを指した言葉である。

同エリアのまちづくりを担う3団体が運営している「大丸有INDEX」なるサイトによると、3つの地区を合わせた面積は約120ヘクタール。かつては大名屋敷が並び、三菱への払い下げをきっかけに日本有数のオフィス街に育った。つまり、同エリアは現在、三菱のテリトリーなのである。

この大丸有に対して、そこまで知名度が高くない（ように個人的に思える）のが、「日八京」。すなわち、日本橋・八重洲・京橋エリアである。こちらは大丸有と違い、三井の牙城とされる。

早くからビジネス街として存在感を発揮してきた大丸有に対し、日八京の開発は、やや遅れて進んだ。先行したのは日本橋で、COREDO（コレド）日本橋や日本橋三井タワーが開業した2000年代から徐々に熱を帯び始め、2010年代にはコレド室町1〜3がオープンしている。

今回訪れる「ヤエスパブリック」がある八重洲エリアは、1965年に開業した日本でも有数の地下街である「八重洲地下街」があるものの、丸の内と対照的に存在感が薄かった。そこから2007年のグラントウキョウを皮切りに再開発が進み、東京ミッドタウン八重洲は2023年に開業している。

「八重洲の公共スペース」をうたうフードコート

さて、そんな東京ミッドタウン八重洲は、三井不動産の商業施設ブランド「東京ミッドタウン」として3番目に生まれたもの。2022年にバスターミナル東京八重洲が先行してオープンし、翌年3月にグランドオープンした。



2023年にグランドオープンした東京ミッドタウン八重洲（筆者撮影）

三井不動産によると、同施設のコンセプトは「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド 〜日本の夢が集う街。世界の夢に育つ街〜」。なかなか大層である。高層階には「ブルガリ ホテル 東京」が入居し、その下にはオフィスフロア。商業施設は地下1〜地上3階に位置する。

今回のフードコート、ヤエスパブリックは2階にある。公式に「ヤエパブ」という略称があり、フードコートの中にいくつもその略称を記した看板などがある。江戸時代に庶民が使っていたという「江戸文字」のフォントが特徴的だ。



江戸文字のフォントがかわいらしい（筆者撮影）

ヤエスパブリックという名前には、八重洲で働く人や訪問した人などあらゆる人を対象に「人と場所、文化が重なる。新しい八重洲の公共スペース」といった思いが込められているようだ。最近のフードコートは、ただ食事をしてもらうだけでなく、こういうコンセプトがかなり打ち出されている。

ただ、ちょっと歩くだけでそのコンセプトにはやや疑問がわいた。11〜14時、ならびに17時以降は飲食物の持ち込みを禁止しており、かつアルコール類の持ち込みは終日禁止（正確には「禁止」ではなく「ご遠慮ください」と案内している）。まあ、飲食店がテナントで入居している以上仕方ないが、公共空間をうたうならもっと寛容でも良いのではないか。

……と苦言を呈したものの、通り一遍のテーブルセットだけでなく、コンテナを積み上げたような段々になった席や、食事をとらずともただ休憩できるスペース、さらには東京駅のランドマーク的な存在であるグランルーフを望めるテラス席など、席種は充実している。居心地は、悪くない。



居心地は悪くない（筆者撮影）

ポップアップも多い、洒落系フードコート

ヤエパブの全体の広さは250坪で、細長い構成となっている。オープン当初のプレスリリースによると、3つのエリアに分かれている。

すなわち、立ち飲みスポットの「ALLSTANDS」に加え、地下にあるバスターミナルの待ち時間や買い物のすき間時間で楽しめる物販・休憩エリアの「イチジテイシ」、アンダーグラウンドな雰囲気の「八重洲のロジウラ」である。



3つのエリアがある（筆者撮影）

営業しているテナントは全10店舗で、中にはポップアップ的に、定期的に店が入れ替わるテナントもある。チェーン店らしい店は見当たらず、最近の洒落系フードコートらしく、クラフトビールやアルコールをメインに扱う店舗もあった。

この日はかなり暑く、昼時にもかかわらず一番人気だったのが「かき氷コレクション・バトン」。地方の店から都心の有名店までを対象に、日本かき氷協会なる団体の会長がチョイスした店がリレー形式で出店するテナントだ。この日は「東京八重洲堂」なる店が営業していた。



東京八重洲堂（筆者撮影）



取材日は暑く、かき氷が人気だった（筆者撮影）



ついお酒に目が行く（筆者撮影）



物珍しいテナントが多い（筆者撮影）

ソワソワしてきたのでラーメンを注文する

その他、イタリアンや立ち飲み、台湾フードにコーヒー・サンドウィッチを売る店舗などなど。物珍しいテナントばかり見ていると、ソワソワしてくる。安心感を求めて、かき氷と同じくポップアップ形式のテナント「POPUP ラーメン」に吸い寄せられた。ここも行列だ。



安心感を求めてラーメンをチョイス（筆者撮影）

この日、出店していたのは東京の自由が丘・緑が丘に本店を構える「中華蕎麦 三藤」。『ミシュランガイド東京』のビブグルマンにも認められた店で、和食の経験を積んだ店主が創業した。ラーメンという安心感もありつつ、通り一遍でない高級感や、何より冷たい中華そばがある点に惹かれた。

キムチをつけた自分を褒めたい

暑さゆえか意外と不人気なテラス席に陣取り、ラーメンと「CAMELBACK」で注文したコーヒーを待つ。日が当たらないし、何より風がよく通るので不快感はない。深いソファ席というのも、ゆったり感があって良い。



テラス席に陣取る（筆者撮影）



高層ビル群を眺めてみる（筆者撮影）

しばらく待って、ラーメンとコーヒーが到着した。ラーメンは清涼感のある器がうれしい。今回はキムチもつけてみた。これが正解だった。



中華蕎麦 三藤で注文。キムチもつけてみた（筆者撮影）



貝だしの滋味は感じる（筆者撮影）



キムチをつけたのが正解だった（筆者撮影）

自分の口がジャンクなものに馴染みすぎているのか、ミシュランの味はやや上品すぎた。正直にいうと、かなり味が薄い。貝だしの滋味は感じるものの、物足りなさが強い。

レンゲでスープをすくい、キムチを乗せるとちょうどいい塩梅となった。冷やしらしい、麺のしっかりした食感もあって、食べ応え自体はある。

ちなみに、座ってだらけるには良いけども、テラス席のテーブルは低くて食べにくいったらなかった。あまり食事には向いていないかもしれない。

東京駅に潜む「穴場フードコート」だ



座ってだらけるぶんには最高だ（筆者撮影）



オフィス街にこんなオアシスがあったとは…（筆者撮影）

食べ終わり、コーヒーを飲んでほっと一息をつく。コロナも明けて、旅行需要も高まっている東京駅はとにかく人が多い。ものの数分歩いただけで、こんなに快適に時間をつぶせる場所があるなんて、知らなかった。もっと多くの人に知ってほしい反面、穴場としてとっておきたいフードコートである。

【もっと読む】実は《羽田空港》は"フードコート天国"って知ってた？｢インバウンド価格｣と思いきや…新登場の｢超穴場フードコート｣が快適すぎた！ では、フードコート愛好家の鬼頭勇大さんが羽田空港の「Sora chika」を探訪、豊富な写真とともにその魅力をお伝えしている。登録すれば本連載の最新記事が届く《こちら》の「著者フォロー」ボタンから。



画像をクリックすると連載の一覧にジャンプします

（鬼頭 勇大 ： フリーライター・編集者・フードコート愛好家）