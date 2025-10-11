3位で11日からのCSファーストステージ（S）に臨む巨人の阿部慎之助監督（46）が、気にかけているのが天気だという。

台風23号が北上しており、11日の横浜スタジアム周辺の降水確率は85％以上。以降も高い確率で雨予報なのだ。ルールでは「CSファーストSの予備日は1日」となっている。予備日の14日も降水確率は70％以上。セのファーストSは、台風の影響が直撃しそうな雲行きだ。さる球界関係者がこう言った。

「もし11、12日が中止になり、13日にDeNAが勝ったとする。ファーストSの予備日は1日だけだから、14日に巨人が勝っても1勝1敗で終了。こうなった場合は2位が勝ち上がるため、2試合目は行わず、2位DeNAが1勝した時点でファイナルS進出が決まるのです」

4日間全て中止になった場合も、ペナントレースの上位チームが自動的に勝ち上がるルールのため、DeNAの不戦勝となる。東京ドームなら雨の影響は受けないわけで、2位になっときゃ良かったと悔やんでも後の祭りである。

2012年以来となる巨人の日本一に向けた戦いが“水に差される”可能性が出てきた。

チームがCS突破に精力を傾ける中で、「肩身が狭い」のが甲斐だろう。5年15億円の大型契約で昨オフ加入も、金額に見合う働きをしているとは言い難い。しかも、自身の立場を脅かす後進が着実に育ってきている。居場所が失われつつあるその苦しい現状とは、どのようなものか。

