ワールド全開である。

【もっと読む】日本ハムが“異例”の人事発表…ポストシーズン直前に新庄監督の続投を明かしたワケ

日本ハムの新庄剛志監督（53）が10日、11日から本拠地エスコンフィールドにパ3位のオリックスを迎えて開幕するCSファーストSの共同記者会見に、清宮幸太郎（26）と出席した。

会見で初戦の予告先発を聞かれ、まずオリックスの岸田監督が「山下舜平大」と答えると、新庄監督は「1戦目は伊藤くん、2戦目は北山くんで1勝1敗だったら3戦目は達くん。全部言っちゃった」と明かし、会場をどよめかせた。打線については「清宮くんは4番。何番打たせても同じなんで」と白い歯を見せた。

「言わなくてもいい情報を気前よく明かしたものの、先発の3人はオーソドックスで誰でも読める順番。清宮の4番だって特別なことじゃない。全てを明かしたように見せかけ、油断させておいて、実は試合中に相手が驚く奇策を考えているのではないか。得意の2ランスクイズ以上の何かを繰り出してくる可能性はありますよ」（球界関係者）

新庄監督は「今年（オリックスとは）12勝12敗（1分け）と五分で戦ってきたんですけど、勝ち切るためになるべくファーストに飛ばないように……」と清宮幸をイジって会見を締めた。あっと驚く奇襲に注目だ。

◇ ◇ ◇

ところで、日本ハムはこれまでポストシーズンを含めた全試合を消化しない限りは監督人事を発表しない方針を貫いてきた。にもかかわらず、今回に限ってはCS目前に異例の続投発表である。いったいなぜか。そのメリットとは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。