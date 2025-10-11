これまでの苦言から一転、歯の浮くような褒め言葉を連発した。

ナ・リーグ優勝決定シリーズに駒を進めたドジャース。勝利の立役者となったのが、メジャー1年目の佐々木朗希（23）だ。

レッズとのワイルドカードシリーズから4試合に救援登板し、5.1イニングで2セーブ、無失点。10日は八回からまさかの3イニングを完璧に抑えると、いても立ってもいられなかったのがロバーツ監督だ。

ベンチを出て佐々木を祝福し、その後も美辞麗句のオンパレード。「史上最高のパフォーマンスだった」と褒めたたえ、「（3イニング投球に）彼は動じず、準備をし、逃げなかった。日本文化にあるタフさも関係しているのではないか」と言い、さらに「彼は若くシャイな選手。（メジャー）復帰後は心を開き、彼の中のタフが花開いている」と、詩人もかくやである。

ロバーツ監督は当初こそ佐々木に好意的だったものの、右肩インピンジメント症候群による離脱が長引くにつれ、言動が変化した。

「（肩に）違和感があると感じているのか、自信を持てないだけなのかわからない」と首を捻り、その後も「今季は佐々木抜きで考えるのが妥当」、「（23年の）WBCの時の方が体力があった印象」と、実力にも疑問を呈していた。

3Aで打ち込まれた際は「3Aの打者が相手なら結果を出してほしい」と苦言を呈し、さらに「メジャーで投げるには強い危機感が必要だ」と、辛辣な評価をしていた。

それが過去の言動を忘れたかのような手のひら返し。これくらい“タフ”でないと、メジャーの指揮官は務まらないということか。

故障から圧巻のカムバックを果たした佐々木だが、不安がないわけもない。あの上原浩治氏と橋本清氏が口を揃える「懸念材料」とはいったい何か。

