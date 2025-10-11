◇ベイカレントクラシック Presented by レクサス第2日（神奈川・横浜CC=7315ヤード・パー71）

今大会は国内で行なわれる唯一のPGAツアー。人数は非公表なので正確な数はわからないが、平日から通常の男子ツアーでは見られない大勢のギャラリーが会場を訪れている。

この日も松山英樹が一番人気だが、首位に10打差と離され、通算2アンダー28位で3日目に向かう。

おそらく購入者の中には松山ファンもいると思われるのが、今大会で最も高額なチケット「公式ホスピタリティプログラム」だ。

これは、16番グリーン奥にあるラウンジへ入場できる超VIPチケット。49万5000円の単日券から、ブロンズ（木金2日間99万円）、シルバー（土日2日間99万円）、ゴールド（4日間176万円）、プラチナ（4日間231万円）、最高のダイヤモンドは4日間495万円と破格の値段だ。

現地で取材する宮崎紘一氏（ゴルフジャーナリスト）は、「人気低迷の国内男子ツアーではあり得ない料金ですが、役者と舞台が整えば多くのギャラリーは会場へ足を運んでくれるし、VIPラウンジで観戦したいという人もいるということです。ラウンジから見下ろすプレーは普通では味わえません」

最高級のパッケージが自慢の「ダイヤモンド」とは、どんなサービスを受けられるのか。

選手と交流も可能

会場の最寄り駅からシャトルバスに乗れるし、車での来場者には駐車場からの送迎もあるのは当然だろう。開幕前日にプロアマ戦に出場してプロとラウンドできるのもうれしい。その後のパーティーではプロアマ戦出場者や大会関係者と歓談できるそうだ。

大会期間中は特別な食事やドリンクを飲みながら観戦できるホスピタリティラウンジには席が用意されている。試合中はロープ内に入り、至近距離から選手のプレーをみることができる（4日間のうち1日9ホール）。出場選手をホスピタリティエリアに招いて交流ができ、 オリジナルギフトもプレゼントされる。

4日間で約500万円というだけあって、至れり尽くせりだが、その超VIP待遇のラウンジを本紙記者が特別に見せてもらった。

階段を上がると、ラウンジの広場から1番、10ティー、10番フェアウエー、16番グリーンが見下ろせる。この角度からゴルフを見るのは初めてだ。

この広場で出場選手がサインに応じてくれたり、会話もできる。この日は2023年全米オープン覇者のウィンダム・クラークがやってきた。アルコールも飲み放題のラウンジは広く、白いテーブルと椅子がある。朝・昼・軽食とメニューが変わり、トイレはもちろんシャワー付き。常時、専用スタッフがもてなしてくれる。

ここで4日間、ゴルフ観戦できたら最高だ。

