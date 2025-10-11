【ベイカレントクラシック Presented by レクサス】

昨年までのZOZOチャンピオンシップ（千葉・アコーディア・ゴルフ習志野CC）が今季から横浜CC（神奈川）に舞台を移し、大会名も「ベイカレントクラシック」に変わった。

米PGAツアーがアジアで唯一開催する公式大会。C・モリカワ、X・シャウフェレ、A・スコットといった国内でもお馴染みのメジャーチャンピオンも出場しているが、ファンのお目当てはやっぱり松山英樹（33）だろう。

7日の練習日（有料で5000円）は、午前7時30分という早朝スタートにもかかわらず、大勢のギャラリーが松山のプレーを追いかけた。

台風22号の影響で強風が吹き荒れた初日も、松山の組はこの日最多のギャラリーを集めた。首位に5打差の1オーバー34位と出遅れたものの、2日目以降も全国から松山ファンが会場へやってくるはずだ。

「ならば私も」と思っている人はまだ間に合うが、PGAツアーだけにチケットは高額（税込み）だ。

2日目までは7000円の「1DAYチケット」が、

11日1万3000円

12日1万5000円

1番ティー、16番.18番グリーンに設置されたスタンド席から観戦できる「ギャラリースタンド席」はそれぞれ、

11日2万7000円

12日3万円（売り切れ）

練習場と各ホールのティーとグリーンサイド最前列に設けられたエリアに入れる「プレミアビューチケット」の価格は2種類あって、

11日3万5000円・4万5000円

12日4万5000円・5万円

15番グリーン後方のスイートで豪華な食事やアルコールを含むフリードリンクなどが提供される「VIPエリア」は1人なんと50万円だ（最上級パッケージ「ダイヤモンド」は495万円）。

ZOZOの時から毎年会場で観戦しているというファンが言う。

「2日目までの平日なら1日券で7000円だし、午後割（3500円）もある。平日でもギャラリーは多いが、松山選手のプレーは近くでよく見えます。最終日の方が熱気もあって盛り上がるけど、松山選手が優勝争いしているかはわからないでしょ。前売りで高額なチケットを買っても天気が悪いとなかなか楽しめないし、大雨に降られたら肌寒いしね。これからチケット買う人は週末にしか来れませんね（笑）」

高額チケット代に見合うプレーを松山が見せてくれれば言うことないのだが……。