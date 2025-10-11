巨人がDeNAと対戦するCSファーストステージ（11日開幕=横浜スタジアム）に向け、順調に調整を進めている。

侍ジャパンの韓国との強化試合のメンバーに選出された捕手の岸田行倫（29）は8日に行われた「みやざきフェニックス・リーグ」の韓国ハンファ戦で本塁打を放つなど2安打。「CSが始まるので結果が大事。何とか泥くさくやっていきたい」と腕まくりしている。

岸田は得点圏打率.359をマークした勝負強い打撃と、リーグ2位の盗塁阻止率.419の強肩でチームを引っ張ったことが、侍ジャパンの井端監督に評価された。

侍ジャパンの捕手は若月（オリックス）、坂本（阪神）、中村悠（ヤクルト）が選出されており、来年のWBCメンバー入りをかけた「激戦区」だ。CSは井端監督へのアピールの場でもあり、岸田のモチベーションは高い。

一方、右手中指を骨折して離脱中の甲斐拓也（32）が8日にフリー打撃を再開。さる巨人OBがこう言った。

田中将大は相棒に小林を指名

「常勝ソフトバンクで正捕手を張っていた甲斐は、ポストシーズンの鬼。CSは難しくても、パとの日本シリーズでの復帰を目指しているようです。ただ、FA入団1年目にして、早くもチーム内での立場は微妙です。FA入団だけに、開幕からスタメンマスクをかぶったが、なかなかチームが波に乗れなかった。先発投手も戸郷らが不振に陥り、交流戦期間中には岸田に先発を譲るようになった。

今回、岸田が侍ジャパンに選ばれたことでハクがつき、正捕手の座を不動のものにしそうです。日米通算200勝を達成した田中将は、ベテランの小林を相棒に指名している。さらに来季は、若手有望株の山瀬が一軍に同行するともっぱらです。指が治っても甲斐の居場所があるかどうか。今後ますます肩身が狭くなることが予想されます」

甲斐は今季68試合の出場にとどまり、打率.260。5年15億円の大型契約はあと4年も残っている。

ところで巨人と言えば、岡本はどうして侍J強化試合メンバーに選ばれたのか。これまでの実績はもちろん、実力は疑いようもないが、今オフのメジャー挑戦が濃厚であり、試合が行われるのは“大事な時期”であるにもかかわらずだ。いったい水面下では何が起きているのか。

