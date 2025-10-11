「来年のことを言えば鬼が笑う」ということわざもあるが……。

7日、自身のインスタグラムで「来年は今までとは違く 開幕して1ケ月後には6ポジションは固定して行く考えです！！」と宣言した日本ハムの新庄監督（53）。前日に元中日監督の落合博満氏がYouTubeで「打順が固定されていない。オレにはできない。だから新庄監督は凄い」と称賛したことへのアンサーだ。

とはいえ、日本ハムは11日からCSファーストステージで3位オリックスと対戦する。選手にしても「さあCSだ」という時に、来季の構想を語られても困惑するのではないか。

ある球団OBは「CSに向けた“ニンジン”作戦でしょう」と、こう続ける。

「現在、日本ハムでレギュラーが安泰と言えるのは主砲で本塁打、打点の2冠、レイエスと最多安打に一歩届かなかった清宮幸くらいのもの。万波も不調や腰痛を発症したシーズン終盤はスタメンを外れることが多かった。逆に言えばCSで結果を残せば来季のレギュラー争いのアピールになる」

そうでなくとも、新庄監督は複数ポジション制を推奨しており、ほとんどの選手が2つ以上のポジションで試合に出場。今季111試合で打率.297と活躍した郡司も、捕手、一塁、三塁、外野と起用法が定まっていない。

レギュラーか否かは別にして、中堅の五十幡、遊撃の水野、二塁の石井、捕手の田宮ら、ほぼ1つのポジションで出場を続けた選手はいるものの、前出のOBがこう言った。

「今季までの日本ハムは打順も守備位置も、誰がレギュラーかも固定されていない。相手に合わせて柔軟に戦えるメリットはあるが、選手側からすれば決まった役割を与えられた方がプレーに集中しやすい。当然、それは新庄監督も承知していたはずだが、若手主体で発展途上のチームとあり、選手間の競争をあおる必要があったのでしょう。とはいえ、連覇を許したソフトバンクを見てもわかるように、レギュラーはある程度固定した方が安定して戦えますからね」

CSから、来季への競争が始まる。

ところで、日本ハムはこれまでポストシーズンを含めた全試合を消化しない限りは監督人事を発表しない方針を貫いてきた。ところが、今回に限ってはCS目前に異例の続投発表である。いったいなぜか。そのメリットとは。

