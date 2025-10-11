今や絶対的な守護神的存在となった佐々木朗希（23）が好救援である。

日本時間10日のフィリーズとの地区シリーズ第4戦。1-1と同点の八回から3番手で登板し、3回を無安打無失点の2三振。試合は延長に突入し、佐々木は異例の3イニング目のマウンドに登った。

佐々木がフ軍の強力打線に立ちはだかった。八回先頭でナ・リーグの本塁打王（56本）カイル・シュワーバーを159キロの直球でつまらせ、右飛、続く強打者ハーパーにはカットボールで三飛に打ち取った。救援では初のイニングまたぎで起用され、強打の捕手であるリアルミュートをこの日最速の161キロでバットに空を切らせた。

救援としてパフォーマンスを発揮する佐々木とは対照的に大谷翔平（31）の打撃不振が深刻だ。相手の先発左腕クリストファー・サンチェス（28=今季13勝5敗、防御率2.50）に苦戦。相手バッテリーの徹底した低めの変化球攻めにてこずり、三邪飛、三塁失策、空振り三振、敬遠、見逃し三振と仕事をさせてもらえなかった。

なお、試合は延長十一回の2死満塁、フ軍5番手が投ゴロからまさかの失策。ドジャースがサヨナラ勝ちを収めた。