ドジャース・山本由伸（27）が期待を裏切った。 日本時間9日、フィリーズとの地区シリーズ第3戦に登板し、ナ・リーグ本塁打王（56）のシュワーバーに一発を浴びるなど、4回3分の0を6安打3失点。勝てば2年連続リーグ優勝決定シリーズ進出がかかる大一番のマウンドを託されながら、不甲斐ない結果に終わった。

【もっと読む】ドジャース大谷翔平が直面する米国人の「差別的敵愾心」…米野球専門誌はそろって“MVP”に選ばず

試合後の山本は「立ち上がりはいつもより落ち着いて、冷静に入れた。全体的にはそれほど悪かったわけでなく、スプリットだけがいいところに投げられなかった」と振り返った。

山本は9月の4試合とレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦までの計5試合で2勝0敗、防御率0.53と好調。レギュラーシーズン終盤から調子を上げた要因について

「球自体は大きく変わった感じはない。配球や戦略の部分に力を入れており、投球の幅が広がり、それがいい投球につながっている」と説明。さらに今季FAでジャイアンツから加入したサイ・ヤング賞左腕ブレイク・スネル（32）のサポートを受けていることが大きいとし、「技術的なことなど、たくさんのことを教えてくれる。試合後、一緒に動画を見て振り返ってくれたり、心強い存在です」と明かした。

今季のスネルは左肩の炎症で4カ月間、離脱したものの、ベンチでは山本や佐々木らと会話を交わすシーンが少なくなかった。サイ・ヤング賞の他、最多勝（2018年）、最優秀防御率（18、23年）と数々のタイトルを獲得し、経験豊富な左腕の助言が生きているというわけだ。

米メディアによれば、試合後に映像で投球を確認したり、投手同士で助言し合ったりするのは、スネルがメジャーのキャリアをスタートさせたレイズのカルチャーだという。

レイズは低予算（今季の総年俸約133億5700万円=30球団中26位）で運営する球団として知られ、ベテランや実績のある投手が若手にアドバイスするのが98年の球団創設以来の伝統だ。

スネルは16年にメジャーデビュー。当時、同僚だったベテランから投球に関するさまざまなことを叩き込まれ、メジャーを代表する左腕に成長した。それだけに、自身も20年を最後にレイズを離れてからはパドレス、ジャイアンツと移籍先で若手への助言を惜しまないのだという。

12年総額約465億円の投手史上最高額で入団した山本が飛躍したのは低予算球団のメソッドのおかげとも言えそうだ。