À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎÂçÊ¬¤Ç¡ÖMitoma Dream Camp 2025¡×¤ò³«ºÅ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï10·î11Æü¡¢¸áÁ°11»þ¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÌ´¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤òÃÏ¾åÇÈ¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë10¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»°ãø¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç4¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖËè¥·¡¼¥º¥óÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¥ê¡¼¥°¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆü¡¹À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»°ãø¤Ïº£Ç¯6·î¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎÂçÊ¬¤Ç¼«¿È½é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¡ÖMitoma Dream Camp 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿30¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¥É¥ê¥Ö¥ë¤Î¶Ë°Õ¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÈÆÃÊÌ¤Ê1Æü¡É¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤Î°ì¿Í¤ËÌ©Ãå¡£»°ãø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¾®³ØÀ¸¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8¤«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÏÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë»Å»ö¡×¤ÈÏÃ¤¹»°ãø¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë