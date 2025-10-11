自民党の新総裁に高市早苗が選ばれてから、急ピッチで進んでいる「円安」。9日も1ドル=153円台前半で取引されている。新総裁の誕生後、円は約6円も急落してしまった。

10月は3000品目以上の飲食料品が値上げ！ 庶民を襲う「物価高」の現実

はやくも懸念されているのが、中小企業の倒産ラッシュだ。

東京商工リサーチによると、2025年度の上半期（4〜9月）、原材料高騰などに伴う「物価高」倒産は369件と、3年連続で前年を上回ったという。25年度に入ってから増勢に転じ、22年度以降の円安局面の月次では、7月が2番目の77件、9月が3番目の76件と急増しているという。

「円安」が進行すれば、輸入物価が上昇するため、当然、モノの値段は上がっていく。「高市トレード」によって、為替は1ドル=155円まで円安が進むと予想されている。これ以上、「円安」=「物価高」が進んだら中小企業はバタバタといきかねない。

「中小企業にとって物価高は大きなリスクになっています。円安によって食品やエネルギー、原材料の価格が急騰し、中小企業の収益を悪化させている。コストアップ分を価格転嫁できればいいのですが、下請け企業は取引先との価格交渉が進まず、小売店も売れなくなるリスクがあるので簡単に値上げできない。影響は飲食店、運送業、建設業など幅広い内需産業に及んでいます。多くの中小企業にとって居心地のいい為替相場は1ドル=120〜130円とされています。もし、155円まで円安が進み、さらに物価高が進行したら、経営が苦しくなる企業が相当数でてくるはずです」（東京商工リサーチ・坂田芳博情報部課長）

消費者も物価高に苦しめられている。住友生命が9日に発表した「わが家の台所事情アンケート」によると、約8割の家庭が物価高の影響を受けているという。

経済評論家の斎藤満氏はこう言う。

「急速に進む『円安』について、高市新総裁はどう考えているのでしょうか。高市さんの経済政策は、『積極財政』と『低金利』が中心のようですが、それでは円安も物価高も止まりませんよ。円安を放置していたら、日本の不動産も日本株も、ドル換算では割安になるので、外国人に買い占められるだけです。それでいいのでしょうか」

このままでは、株価は上昇しても、サナエノミクスによって中小企業の「物価高」倒産は止まらなくなってしまう。