【政官財スキャニング】#112

新浪剛史氏サントリーHD会長「解任」は勇み足になるのか

政界通（以下＝政） 自民党の新総裁は高市早苗氏が選ばれたが、公明党との連立政権の維持や国民民主党の政権入りなど国会での多数派確保が難航している。経済同友会の代表幹事は新浪剛史氏が「違法サプリメント問題」で辞任した後、後任はすんなり決まりそうか？

官界通（同＝官） とりあえず筆頭副代表幹事の岩井睦雄・日本たばこ産業会長が代行役をしているが、岩井氏がそのまま代表幹事に昇格するのか？

財界通（同＝財） いや、そういう話はあまり聞こえてこない。１７人いる副代表幹事のかなりの数が新浪氏と近く、そこから選ぶという雰囲気にはなく、まだ混迷状態のようだ。

政 そもそも代表幹事はどうやって決めるのかね？

財 かつては経団連や日本商工会議所のトップ人事のように代表幹事が後継者を指名していたが、いまは役員等候補選考委員会が候補者を決めて幹事会と総会に諮る仕組みだ。でも、任期途中での交代となると、臨時総会は省いて幹事会の了承で決めるのではないか。

官 候補者は、副代表幹事の現職かＯＢからになるのか？

財 そうだろうな。

政 役員等候補選考委員会に候補者を出すのは誰になるの？

財 岩井氏が中心になって進めるのだろう。

官 でも、現在の副代表幹事を見ると、企業の社長を務めていないとか新興企業のトップなど、「経済界の論客」の代表とは言いにくい人が多いね。

財 そう思う。だから、副代表幹事のＯＢも候補者になりそうだ。例えば、今春まで副代表幹事だったリコーの山下良則会長も、有力なひとりだ。

政 リコーからは社長、会長を務めた桜井正光氏が、新浪氏の４代前の代表幹事になっているな。

財 そうだ。山下氏は英国勤務の経験もあってグローバル感覚があるし、明るくオープンな人柄で、同友会に支持する声は多い。

官 では、決まりか？

財 いや、問題は本人が関心をみせず、なりたくないかもしれない点だ。

政 古くから「なりたい人より、させたい人」という言葉もある。注目しよう。

（構成=竜孝裕／ジャーナリスト）