金澤美穂さん

【Q】釣り歴はどれくらい？

【写真】“デスレイク”で釣った巨大バス タイニーで食わせた時の感触、興奮、達成感は忘れられません

約11年になります。

【Q】始めたきっかけは？

大人になってから、父と3きょうだいの4人で船に乗ってアジ釣りをしたのがきっかけです。

【Q】どんな釣りスタイルが好き？

始めたうちは堤防釣りを5年くらいしていましたが、今はほぼ船釣りです。海ばかりで川はあまり機会がなく、めったに行きません。

【Q】普段よく行くエリアは？

神奈川県の金沢八景、三浦半島周辺。

【Q】最も印象に残る釣果は？これまで最大のハプニングは？

鹿児島県でタイラバでタイを狙っていたのに、本タチウオが釣れたことです。サイズはなんと、全長175センチ！ タチウオでも驚きなのに、あまりの大きさでさらにビックリ。予想外の展開にタモ網にも入れるのが難しく、船上はパニックでした（笑）。結局、タモ網を2つ使って、なんとか船に引き上げることができました。

【Q】今後チャレンジしたい釣りは？

クエと、4キロオーバーのアオリイカを釣ってみたいです！

Instagram:@mih0rin0628