橋本優里菜さん

【Q】釣り歴はどれくらい？

【写真】初出場初優勝を呼び込んだ思い出のヒゲダイ

7〜8年くらいです。

【Q】始めたきっかけは？

当時お付き合いしていた男性にバス釣りを教わり、ハマりました。

【Q】どんな釣りスタイルが好き？

やっぱり、いちばんはバス釣りです！ ボトムの釣りで一日中ネチネチと粘るの大好き（笑）。海釣りにもよく行きますが、終わった後に「今からバス釣り行こうかな」って毎回考えてます。釣りバカですよね（笑）。

【Q】普段よく行くエリアは？

もちろん入鹿池！

【Q】最も印象に残る釣果は？

愛知県犬山市の入鹿池で巨大なバスをタイニークラッシュ（ルアーの名称）で釣ったことです！入鹿池は日本最大級の農業用ため池ですが、デスレイクと呼ばれるくらい釣るのが難しいスポット。陸っぱりで粘りに粘った末、タイニーで食わせた時の感触、興奮、達成感はいまだに忘れられません。また釣りたいな。

【Q】これまで最大のハプニングは？

海の船釣りで港に戻る途中、超悪天候で海は大荒れ、前も見えないほどの大雨に。あまりの怖さにじっと目を閉じていました……。ベテラン船長のおかげで、いま生きてます（笑）。

【Q】今後チャレンジしたい釣りは？

沖縄へGT（ロウニンアジ）を釣りに行きたいのと、渓流釣りも気になっています！

Instagram:@yuri21stagram