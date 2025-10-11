光安友香莉さん

【Q】釣り歴はどれくらい？

【写真】タイの生餌で泳がせ釣りをしたら、5キロのブリがヒット！まさかタイでブリを釣る日が来るなんて

9年ほど前から、本格的に始めました！

【Q】始めたきっかけは？

海釣り公園に遊びに行った際、サビキ釣りに挑戦。アジがたくさん釣れて、魚のヒットする感触にハマり、そこからのめり込みました。

【Q】どんな釣りスタイルが好き？

大物釣りが大好きです。船からのオフショアキャスティング、たまりません。イカメタルもよくやります。

【Q】普段よく行くエリアは？

メインエリアは玄界灘ですが、GT（ロウニンアジ）やヒラマサを狙う際はトカラ列島へ。海外遠征にも出かけ、魚が釣れる場所ならどこへでも飛んでいく──そんなフットワーク軽めのスタンスで釣りを楽しんでいます。

【Q】最も印象に残る釣果は？

2024年の誕生日に釣り上げた24キロのヒラマサです。自己記録を更新しました！

【Q】これまで最大のハプニングは？

トイレのない船で、お腹が痛くなり、そのまま12時間耐え抜いた時は途中で三途の川が見えました……。

【Q】今後チャレンジしたい釣りは？

ニュージーランドでのヒラマサキャスティングが、いま一番やってみたい釣りです！

Instagram:@youmyyy