玄界灘、トカラ列島、海外遠征…釣れる場所ならどこへでも！
光安友香莉さん
【Q】釣り歴はどれくらい？
【写真】タイの生餌で泳がせ釣りをしたら、5キロのブリがヒット！まさかタイでブリを釣る日が来るなんて
9年ほど前から、本格的に始めました！
【Q】始めたきっかけは？
海釣り公園に遊びに行った際、サビキ釣りに挑戦。アジがたくさん釣れて、魚のヒットする感触にハマり、そこからのめり込みました。
【Q】どんな釣りスタイルが好き？
大物釣りが大好きです。船からのオフショアキャスティング、たまりません。イカメタルもよくやります。
【Q】普段よく行くエリアは？
メインエリアは玄界灘ですが、GT（ロウニンアジ）やヒラマサを狙う際はトカラ列島へ。海外遠征にも出かけ、魚が釣れる場所ならどこへでも飛んでいく──そんなフットワーク軽めのスタンスで釣りを楽しんでいます。
【Q】最も印象に残る釣果は？
2024年の誕生日に釣り上げた24キロのヒラマサです。自己記録を更新しました！
【Q】これまで最大のハプニングは？
トイレのない船で、お腹が痛くなり、そのまま12時間耐え抜いた時は途中で三途の川が見えました……。
【Q】今後チャレンジしたい釣りは？
ニュージーランドでのヒラマサキャスティングが、いま一番やってみたい釣りです！
Instagram:@youmyyy