人生を変えた94センチの超大型シーバスとの出会い
井上直美さん
【Q】釣り歴はどれくらい？
【写真】タイの生餌で泳がせ釣りをしたら、5キロのブリがヒット！まさかタイでブリを釣る日が来るなんて
5歳ごろからなので、もうかれこれ……。30年以上はしてますね（笑）。
【Q】始めたきっかけは？
実家は釣った魚を出す飲食店。しかも、父は釣り具メーカーのテスターをしていたくらい釣り好きでした。そんな父に連れられて、幼い頃から頻繁に釣りに出かけていましたよ。
【Q】どんな釣りスタイルが好き？
船釣りがメインで、繊細なアタリをとらえて釣るようなテクニカル系（マルイカ、フグなど）と、GT（ロウニンアジ）などの大物釣りが好きです。
【Q】普段よく行くエリアは？
東京湾全域。
【Q】最も印象に残る釣果は？
2011年冬に東京湾で釣った94センチのシーバス（写真）です。これがきっかけで私の釣り人生が変わりました。
【Q】これまで最大のハプニングは？
昨年の釣りイベントの際、近くで沈みかけている船を発見し、みんなで救助にあたりました。綱を投げたり、釣り竿を手すり代わりにしたり……。全員無事で本当によかった。忘れられない一日になりました。
【Q】今後チャレンジしたい釣りは？
北海道でオオカミウオを釣ってみたいです。
Instagram:@naochingyo