井上直美さん

【Q】釣り歴はどれくらい？

【写真】タイの生餌で泳がせ釣りをしたら、5キロのブリがヒット！まさかタイでブリを釣る日が来るなんて

5歳ごろからなので、もうかれこれ……。30年以上はしてますね（笑）。

【Q】始めたきっかけは？

実家は釣った魚を出す飲食店。しかも、父は釣り具メーカーのテスターをしていたくらい釣り好きでした。そんな父に連れられて、幼い頃から頻繁に釣りに出かけていましたよ。

【Q】どんな釣りスタイルが好き？



船釣りがメインで、繊細なアタリをとらえて釣るようなテクニカル系（マルイカ、フグなど）と、GT（ロウニンアジ）などの大物釣りが好きです。

【Q】普段よく行くエリアは？

東京湾全域。

【Q】最も印象に残る釣果は？

2011年冬に東京湾で釣った94センチのシーバス（写真）です。これがきっかけで私の釣り人生が変わりました。

【Q】これまで最大のハプニングは？

昨年の釣りイベントの際、近くで沈みかけている船を発見し、みんなで救助にあたりました。綱を投げたり、釣り竿を手すり代わりにしたり……。全員無事で本当によかった。忘れられない一日になりました。

【Q】今後チャレンジしたい釣りは？

北海道でオオカミウオを釣ってみたいです。

Instagram:@naochingyo