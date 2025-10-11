リカさん

【Q】釣り歴はどれくらい？始めたきっかけは？

【写真】175センチの本タチウオに船の上は大パニックに タモ網を2つ使って引き上げました

幼少期に父と一緒に行っていたのですが、定期的に釣りに行くようになったのは2020年から。コロナ禍がきっかけでした。父に誘われて何度か行くうちに、気が付いたらどっぷりハマっていました。

【Q】どんな釣りスタイルが好き？

船釣りがメインで、ジギング、テンヤ、イカメタル、餌釣りなど好奇心旺盛に幅広くさまざまな釣りに挑戦しています。いろんな海で釣りをしてみたいと思っているので、遠征も好き。ひとりでも時間をつくってちょこちょこ遠くの海に出ています。

【Q】普段よく行くエリアは？

東京湾、千葉外房、広島瀬戸内、山陰日本海。

【Q】最も印象に残る釣果は？

初めて釣り大会に出場した際に釣れたヒゲダイです。初めてヒゲダイを釣って、このヒゲダイのおかげで大会も優勝することができ、うれしいことずくめで記憶に残る一匹となりました。

【Q】これまで最大のハプニングは？

真夏の奄美大島への遠征中、船の同乗者が熱中症で意識朦朧に。船のみんなで協力し、励まし合いながら介抱しました。私は看護師免許を持っていたこともあり、この時はなんとか冷静に対応することができましたが、自分だけではなく周囲の方にも注意を呼びかけ、予防を心がけることの大切さを痛感しました。自然を相手に、針を扱う釣りだからこそ、安全第一です！

【Q】今後チャレンジしたい釣りは？

ビッグゲームに最近挑戦しはじめたので、自分の体重と同じくらいの重さの魚を釣ってみたいです！ 筋力がないので心配ですが……（笑）。自信がないけど、だからこそチャレンジしたい分野です。

