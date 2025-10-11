「Aぇ！group」の草間リチャード敬太（29）が公然わいせつの疑いで4日に逮捕され、6日に警視庁三田警察署で釈放された。ただ、この事件がグループに与えた影響は甚大で、CMキャラクターを務めるヘアケアブブランド「Palty」やスキンケアブランド「アベンヌ」の公式サイトから、草間を含むグループの画像やCM動画が削除された。

釈放時に涙を見せて「本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げた草間。メンバーの末澤誠也（31）、佐野晶哉（23）らも、8日放送のMBSのラジオ番組「Aぇ！groupのMBSヤングタウン」番組冒頭で「この度はお騒がせしており大変申し訳ありません」と謝罪した。

12日から放送予定のグループ初の全国ネット冠番組「Aぇ！groupのQ＆Aぇ！」（フジテレビ系）の放送直前に起きてしまった今回の騒動だが、ファンからは草間のとある悪癖によって《いつかやらかすと思っていた》という声も散見されている。

「草間さんは22年の『ザ！鉄腕！DASH！！』では、集合時間の3時間後に起きるという派手な寝坊をしており、さらに23年の同番組でも3時間と大幅に遅刻し、過去にはメンバーなどからも注意されていたようです。遅刻癖が治らず、不祥事を起こした点が共通する人物として事務所の先輩でもある元KAT−TUNの中丸雄一さんやフワちゃんらの名前も挙がっています。要するに“自制ができない人”ということなのでしょうが、遅刻が増える=問題行動を起こす前触れパターンが芸能界で再認識され、警戒感が広がっています」（芸能ライター）

中丸といえば、女子大生とのアパホテル密会が「週刊文春」で昨年報じられ、芸能活動を自粛し、今年1月に芸能活動を再開。中丸が参加するYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」では、たびたび中丸の遅刻問題が話題に上がっていた。

一方、昨年8月4日にポストしたお笑い芸人のやす子（27）に対するXでの不適切投稿が大炎上し、現在も活動休止中のフワちゃんも、21年9月放送の「有吉の夏休み2021」（フジテレビ系）で、有吉弘行（51）がロケに遅刻したフワちゃんを一喝する場面が放送された。また、23年1月15日放送の「行列のできる相談所 3時間SP」（日本テレビ系）で韓国ロケに遅刻して、KARAのメンバーを3時間も待たせるという大失態をさらしている。

「草間さんは、ジャニーズJr.入りした後も家庭の事情でお漬物屋さんと2つの飲食店のバイトの掛け持ちをしながら、懸命に頑張ってきた苦労人としてもよく知られ、『鉄腕DASH』での好青年ぶりも相まって、事件後も擁護する声も多く上がっていました。それでも遅刻癖をかねて指摘されていたことも事実です」（芸能関係者）

今回の草間の一件で、どんなに人柄が良くても、遅刻癖のある人は、危ういと見られてキャスティングなどを敬遠されるケースが出てくるかもしれない。

