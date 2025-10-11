昔懐かしい縁日コーナーも！下町ハイボールフェス2025 in 新小岩公園

立ち飲みフェス実行委員会は、「下町ハイボールフェス2025 in 新小岩公園」を東京・新小岩公園にて、2025年10月17日(金)から19日(日)の3日間開催します。

全国各地のご当地グルメや多彩なドリンクが楽しめる、入場無料のフードフェスティバルです！

下町ハイボールフェス2025 in 新小岩公園

開催日時：2025年10月17日(金)〜19日(日)

開催場所：新小岩公園 (東京都葛飾区西新小岩1丁目1-3)

アクセス：「新小岩」駅徒歩5分

入場料：無料

“立ち飲み”という人と人の距離を縮めるスタイルで、ご縁を繋いでいくことをコンセプトにしたフードフェス。

会場には、ここでしか味わえないオリジナルハイボールや、ハイボールに合う絶品グルメのブースが多数出店します。

さらに、昨年同様「盆フェス」が同時開催されるほか、昔懐かしい縁日コーナーもあり、大人から子どもまで一緒に楽しめるイベントです。

オリジナルハイボール＆絶品グルメ

会場には、ジンジャーハイボールや、

りんごハイボールといった、イベントオリジナルのハイボールが大集結。

東京の下町情緒あふれるお店を中心とした、普段なかなか味わえないお酒が楽しめます。

また、お酒のお供にぴったりの広島焼きや、

蒸し牡蠣などの絶品グルメも登場します。

盆フェス＆縁日

会場では、盆フェスも同時開催。

最新曲から定番曲まで、誰でも一緒に踊って楽しめること間違いなしです。

そのほか、射的・輪投げ・ボールすくいといった、昔懐かしい縁日も出店し、お祭りの雰囲気を盛り上げます。

秋の心地よい空気の中、美味しいハイボールとグルメを片手に、音楽や縁日で盛り上がれる3日間。

人と人との距離が自然と縮まる“立ち飲み”スタイルで、新しい出会いも楽しめるかもしれません。

東京・新小岩公園で開催される「下町ハイボールフェス2025」の紹介でした。

