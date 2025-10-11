2025年10月18日(土)・19日(日)の2日間、岡山県岡山市の石山公園にて〈せとうちラムフェスティバル2025〉が開催されます。

オージー・ラムの生産者団体である「ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア」(MLA)も協力する、ラム肉の魅力を満喫できるフードフェスティバルです！

せとうちラムフェスティバル2025

日時：2025年10月18日(土)、19日(日) 11:00〜17:00

会場：石山公園 (岡山県岡山市北区石関町7)

入場料：無料 (※雨天決行・荒天中止)

オージー・ラムの認知拡大と、地域に根ざした新しいラム肉文化の創出を目指して開催されるフードイベント。

日本中から人気ラム料理店が岡山に集結し、それぞれが腕を振るったオリジナルメニューを提供します。

また、オージー・ラムPR大使「ラムバサダー」も参加し、ブース出店やステージでイベントを盛り上げます。

ラム料理店が集結

会場には、中四国エリアの名だたる飲食店のほか、東京・大阪・北海道など全国の有名ラム肉店も特別出店。

ラムバサダーが腕を振るう「黒羊羊肉串店 BLACK SHEEP」や「ビールとスパイス キクヤ」をはじめ、「赤坂ヒツジ乃キ」「ドットコミュ」「北海道ジンギスカン応援隊」など、多彩なラム料理を味わえます。

オージー・ラムPR大使「ラムバサダー」も参加

オージー・ラムの魅力を広めるために任命されているラムバサダーからも4名が参加します。

ラム串を提供する高橋裕基さん、ラム蒸し餃子を提供する三木基弘さんのほか、PR／ディレクターのミーファ・パークさん、羊齧協会主席の菊池一弘さんが来場し、ラム肉の魅力を発信します。

豪華景品が当たる大抽選会＆ステージイベント

会場では、食以外にも楽しめるコンテンツが盛りだくさん。

両日とも13:00と16:00の2回、豪華ラム肉が当たる大抽選会が開催されます。

そのほか、ステージイベントやMCによる演出、イベント限定コースのおかやま旭川遊覧クルーズなども楽しめます。

ラム好きはもちろん、これまであまり食べる機会がなかった方も、ラム肉の新たな魅力に出会える絶好の機会。

秋の心地よい気候の中、岡山で美味しいラム料理と楽しいひとときを過ごせます。

岡山・石山公園で開催される「せとうちラムフェスティバル2025」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本中から人気ラム料理店が岡山に集結！せとうちラムフェスティバル2025 appeared first on Dtimes.