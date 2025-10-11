華原朋美出演！Liderar「Re:Sound Special Live」

Liderarは、2025年12月2日(火)、大阪・おおきにアリーナ舞洲にて「Re:Sound Special Live」を開催します。

日常生活の中で疲れた心を癒し、世代を超えた音楽体験の場を提供することを目的としたライブイベントです。

Liderar「Re:Sound Special Live」

日時：2025年12月2日(火) 開場17:00 / 開演18:00〜20:30

会場：おおきにアリーナ舞洲 (大阪府大阪市此花区北港緑地2丁目2-15)

チケット販売開始：2025年10月11日(土)10:00〜 (座席指定・先着順)

チケット料金(税込)：

S席(アリーナ席前方) 10,000円

A席(アリーナ席後方) 8,000円

B席(スタンド席) 6,000円

高校生以下無料席(スタンド席) 無料

※高校生以下は大人1名まで同伴可。入場時に身分証明書の確認があります。

アーティストたちの生の音楽を通じて、来場者一人ひとりに心温まるひとときを届けることを目的とした「Re:Sound Special Live」

このイベントの大きな特徴として、高校生以下を無料で招待。

経済的な理由で音楽や文化体験に触れる機会が限られている若者や家族に門戸を開き、世代を超えて音楽を共有できる場を実現します。

出演アーティスト

このライブには、「華原朋美」さん、「HANCE」さんの出演が決定しています。

今後、さらに2名のアーティストが出演予定です。

華原 朋美さん

HANCEさん

タイムスケジュール(予定)

17:00 開場

18:00〜18:30 HANCE

18:40〜19:10 Coming Soon

19:20〜19:50 Coming Soon

20:00〜20:30 華原 朋美

イベントの特徴

高校生以下の無料招待により、若者と大人が同じ空間でアーティストの生演奏を楽しめる、世代を超えた音楽体験が本イベントの魅力です。

音楽が与える癒しと感動を届けるとともに、音楽を通じた新しい交流の場を創出します。

また、会場ではグッズ販売やキッチンカーの出店も予定されており、ライブ開演前から楽しめるコンテンツが用意されます。

人気アーティストによる生の演奏を、素晴らしい音響空間で楽しめる特別な一夜。

高校生以下は無料で招待されるため、家族や友人と一緒に音楽の感動を分かち合う絶好の機会です。

大阪・おおきにアリーナ舞洲で開催される「Re:Sound Special Live」の紹介でした。

