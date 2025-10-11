ブルワーズのパット・マーフィー監督（66）が10日（日本時間11日）、11日（同12日）に行われるカブスとの地区シリーズ第5戦に向けてオンラインで取材対応。勝ったチームがリーグ優勝決定シリーズに進出する一戦に向けて意気込みを語った。

カブスは今永昇太の先発登板が有力視されるが、先だって取材対応した敵将クレイグ・カウンセル監督は第5戦の先発を明言せず。マーフィー監督は「だいたいの見当はついている。そこまで予想を外れることはないと思う。ただ、相手が不調なら別の投手が出てくることもある。いずれにせよ、こちらはすべてに対応できるよう準備する」と話した。打順の組み方についても「相手に応じて打順の配置を考えている。その後の代打や状況も見越して組まなければいけない。強豪チームならそんな心配はいらないが、我々には少し工夫が必要になる」とプランを語った。

自軍の先発投手についても「まだだ」と明かさず。「先ほど、1時間くらいピッチングコーチたちと様々なシナリオを話し合ったばかり。チームは今、軽いワークアウト中で、その後にもう一度話し合って、明日の朝には最終決定できると思う」と話すにとどめた。ポストシーズンでは救援として起用する剛腕ミジオロウスキーについては「この状況、そして我々が受けた怪我の影響を考えると、ミジオロウスキーには居場所がある。彼にどういう役割をしてもらいたいか、我々はしっかり理解している。彼は間違いなく計画の一部だ」と話した。

チームは本拠で連勝後、敵地では連敗。本拠で行われる第5戦に向け、この日の練習では何か指示を出したのかと問われると「選手とは日頃から会話をしてるから、今日はこういうことやってみようと急に新しいことを提案するような感じじゃない。打撃の調整って、手の位置を変えるとかそういう話じゃないんだ。自信とか、球の見極めとか、もっとメンタル的な部分が大きい。だって見てみろよ、大谷翔平だって今どうしてる？MVPクラスの選手ですら、結果が出ないことがある。それが野球だ。我々選手全員を信じている。調子のいいときも悪いときも、共に戦う。それがチームだ。ちなみに、今日はオプション（任意参加の）練習だったけど、全選手が来た。クールだよな？昨晩はシカゴからの移動で遅くなって、疲れていたはずなのに、誰ひとり欠けずに来た。そういうところにも、このチームの本気が出てると思う」と選手への信頼を口にしていた。