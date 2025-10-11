“学歴ロンダリング”騒動で話題のミス東大候補を直撃。「慶應時代よりも東大時代のほうがモテる」発言の真意も
「学歴ロンダリングとコメントくださる方へ 慶應以上の学歴を持っていらっしゃるということで合っていますか？」
ミス＆ミスター東大コンテスト2025に「エントリーNo.4」として出場する、東京大学法学政治学研究科1年生の須賀ありささん（@misstodai4）が話題だ。彼女は慶應義塾女子高等学校を経て、東大大学院へ入学した。冒頭の文言は、一部ネットの「学歴ロンダリング」との批判に対する彼女のポストだ。渦中の須賀さんに話を聞いた。
◆「学歴ロンダリング」に違和感
――燃えておられますね。須賀さんが「学歴ロンダリング」との批判に対して反論した真意を教えてください。
須賀ありさ：ご心配をおかけして恐れ入ります。「学歴ロンダリング」という言葉に対して、違和感がありました。もともとロンダリングとは、マネーロンダリング（資金洗浄）などで使用されるように、「洗濯する」という意味です。洗濯は一般的に汚れているものに対して行いますよね。
私が高校時代も含めて7年間学んだ慶應義塾は汚れていません。さまざまなことを学べた、非常に素晴らしい学塾です。私は今回ミスコンテストに出場することを自分で決めましたから、私個人についての批判は真摯に受け止めたいと考えています。しかし一方で、慶應義塾を貶める言葉はスルーできませんでした。
◆東大大学院を選んだ理由は？
――須賀さんの慶應愛が伝わってきます。
須賀ありさ：大学院から私を受け入れてくれた東大に対する愛着ももちろんあります。素晴らしい先生方や存分に研究ができる環境はさすがだと感じますし、同級生も知的好奇心が旺盛で純粋な人が多く、東大で出会えて本当に良かったと日々感じています。
一方で、慶應義塾は私を育ててくれた大切な場所です。在校生・卒業生（塾員）同士の結束や連帯感が強く、今でも大きな絆があります。高校時代、コロナ禍で修学旅行へ行くことが叶わなかったため、当時の担任の先生の呼びかけで、大学卒業直前に「リベンジ修学旅行」を開催するほど仲良くしています。当時のクラスメイト25名ほどが京都に集まり、先生を囲んで和気あいあいと時間を過ごし、就職・進学・留学と様々な進路を祝福し合いました。多様な個性を認め合い、自主性を大切にする自由な校風で体得したことは私の原点です。
――なぜこれまで7年間を慶應で過ごしてきたのに、大学院から東大へ行ったのでしょうか。
須賀ありさ：ゼミの指導教授の勧めが大きいです。尊敬するその教授は慶應義塾を卒業後、国立の大学院に進まれて現在慶應義塾で教鞭を執っておられます。「私学の良さもあるけれど、国立には国立の良さがあるから、新しい環境を知ることもいいと思うよ」と背中を押してくださって、大学院入試を受験しました。
◆「慶應時代よりも東大時代のほうがモテる」の意図は…
――現在は削除済みですが、「慶應時代よりも東大時代のほうがモテる」という趣旨のポストが多くの人から叩かれていましたよね。
須賀ありさ：運営にご迷惑をかけてしまうので、削除対応いたしました。私が申し上げたかったのは、東大における女性比率が少ないこともあり、大学時代よりもモテるという意味だったのですが、文脈のさらに奥に手を突っ込んで深読みする人も多く、「東大女子はブスだというのか」という書き込みがあって驚きました。
――実際には、須賀さんの目からみて東大女子はどうでしょう。
須賀ありさ：知的で理性的で、おしゃれでかわいい人も多くいます。女子の雰囲気は、慶應時代と違うことはありません。あのポストの反応をみて、「東大女子＝可愛くない」と考えている人が多いことに、こちらがびっくりしてしまいました。そのように思ったことは一度もなかったので。 私には生きていくうえでのポリシーがあって、それは「誰かを傷つけて盛り上がることはしない」というものです。人を貶めてまで有名になりたいという考えが根本的にわかりません。
