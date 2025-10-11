◇MLB 地区シリーズ第4戦 ドジャース2×-1フィリーズ（日本時間10日、ドジャー・スタジアム）

フィリーズの若手投手にSNSでも悲しみの声が広がっています。

フィリーズは延長11回に2アウト1塁3塁のピンチを迎えます。ここで登板したのは24歳のオライオン・カーカリング投手。

キケ・ヘルナンデス選手をフォアボールで歩かせ満塁とすると、アンディ・パヘス選手をピッチャーへのゴロとしましたが、打球をはじき慌てたカーカリング投手は本塁へ投げます。しかしボールはそれ、ランナーの生還を許し逆転負けを喫しました。

ドジャースベンチが喜びで飛び出す中、カーカリング投手はヒザに手をつきその場を動けません。その間もドジャース選手が手を挙げ、失意に落ち込むカーカリング投手の横を駆け抜け歓喜の輪を作りました。

この様子にSNSでは「カーカリング投手が可哀想で泣いてしまった」「見てられないくらい辛いよ、、」「あの場で真っ先にカーカリングに皆が寄り添いに行ったの間違いなく良いチームだと思います」と悲しみのコメントが寄せられました。