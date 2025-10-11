庄司智春、家族の愛情を再確認した“寝起き”自撮りSHOTを公開「この顔を毎朝受け入れてくれてる」

10月10日、庄司智春（品川庄司）がInstagramを更新した。

【写真】自身でも衝撃を受けた“寝起き”SHOTを公開

庄司は、自身のInstagramアカウントにて、険しい表情でカメラを見つめるような自撮りショットを掲載すると、「これ無加工なんだぜ アプリで老け加工じゃ無いんだぜ」とコメント。

続けて、「寝起きで鼻が痛かったから 写真撮ったら 鼻とかの問題じゃなかったよ…」「この顔を毎朝受け入れてくれてる ミキティ ありがとう 子供たち ありがとう」と、妻・藤本美貴や子供たちへの感謝を綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「夫婦っていいね」「幸せをありがとう」「これはこれでイケおじ」「素敵な歳の重ね方してますよ」「そんな素顔もさらけ出せる ステキなファミリーなのですね」「末永くお幸せに」などの声が集まっている。

2009年に元モーニング娘。の藤本と結婚し、13歳の長男・10歳の長女・5歳の次女という3人の子供を持つ父である庄司。同Instagramでは、家族に関する投稿をたびたび行い、注目を集めている。