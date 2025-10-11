芸術の秋を迎え、石川県内では舞台芸術をテーマとした芸術祭が開かれています。アンバサダーに就任したのは、舞台を中心に映像作品などでも活躍する俳優・梅津瑞樹さん。梅津さんから見た芸術祭や石川県の魅力とは。

【石川の地で芸術が巡る「いしかわ舞台芸術祭2025」】

伝統と先進的なアートが共存する石川県。多彩な文化が息づくこの石川県で９月から約4か月にわたって開催されているのが、「いしかわ舞台芸術祭2025」です。金沢市を中心に県内各地でミュージカルやオペラなど幅広いジャンルの舞台が50公演行われる予定です。

【アンバサダー就任 俳優・梅津瑞樹】

今年、アンバサダーに就任したのは、現代のエンターテインメントシーンで、ひときわ異彩を放つ俳優・梅津瑞樹さんです。クールな佇まいと内なる情熱で観客を魅了し、舞台を中心にドラマや映画、バラエティー番組など映像作品にも活動の場を広げています。最近では役者の枠を超え、脚本家や演出家、そしてエッセイ集の出版など文筆業としても多岐にわたる才能を発揮している俳優です。

10月9日からは若手俳優2人による演劇ユニット「言式」で『んもれ』を東京と愛知県で講演するなど、東京だけでなく地方への演劇普及にも意欲的に取り組んでいます。

【アンバサダー就任で広がる新たな世界】

9月4日に金沢市の県立音楽堂で開かれた公開記者会見。アンバサダーを務める梅津さんが、舞台芸術への情熱と石川の地への深い想いを語りました。千葉県出身の梅津さんは、これまで縁が薄かった金沢に今では「自分の出身地である千葉以上に愛している」と語るほど、強い絆を感じていると話します。

地方との縁が育んだ「愛」

梅津さんが石川の地と深く関わるきっかけとなったのは、2022年、舞台芸術祭ディレクターを務める荒川ヒロキさんが企画したライブストリーミング演劇『バックステージ オン ファイア』に主演として出演したことでした。小松市から全国へ向けて生配信されたこの作品で小松市の職員を熱演。去年は石川県立図書館を舞台にした謎解きエンタテインメント作品『エスケープ・フロム・ライブラリー』に出演するなど石川県との関りを深め、今や金沢に特別な愛着を抱いているそうです。

アンバサダーという大役を引き受けた理由について、梅津さんは「演劇という文化が、東京だけでなく日本というこの国に少しずつ広がっていってほしい」という願いを明かしました。

演劇を通じた「地方創生」への期待

記者からの質問で、地方での演劇公演の意義について問われた梅津さん。東京から地方へ観劇に訪れるファンにとっては、演劇鑑賞そのものが「旅のパッケージ」の一部となり、特別な思い出となります。また、地方に住む人々にとっては、普段は東京でしか見られない演劇に触れる貴重な機会です。

梅津さんは、演劇という文化が都会に集中する現状を課題と捉え、「地方に暮らす人々でも、演劇を愛してくれる人が一人でも二人でも増えてほしい」と地方公演の重要性を力強く訴えました。

俳優としての喜びと探究心

演劇に携わる上で何が一番楽しいかという問いに対して、梅津さんは「自分がつくったものが誰かの目に届くという奇跡」と答えています。かつては望んでもそれが叶わなかった経験から、今、自分の表現が観客に届くという現状に大きな喜びを感じているそうです。

また、共演者である鈴木拡樹さん、安井謙太郎さんとの関係性についても言及し、共に舞台という場で「チューニング」をしながら作品を作り上げていくプロセスに、探求の楽しさを見出していると話します。

金沢の魅力、その再発見

ガイドブック撮影で金沢を訪れた際、梅津さんはその地の風景に深く感動したそうです。特に印象的だったのは「金沢市民芸術村」。広大な敷地、高い天井、そして多くの舞台人の痕跡が刻まれた床は、俳優としての想像力をかきたてる魅力的な空間でした。

さらに、雪が降る冬の金沢の海辺は、寂寥感と美しさが同居する独特な景色だったと語ります。梅津さんはその景色を前に、「都会の喧騒から離れ、変化がなくてもいいのだと思わせてくれる街並み」と、金沢の持つ特別な癒しの力を表現しました。

演劇文化を地方へ

「いしかわ舞台芸術祭2025」は、演劇を愛する人々の情熱が一体となって作り上げられています。梅津さんはアンバサダーとして、この芸術祭が「実の伴うもの」となるよう、演劇のクオリティを追求し、この地での経験を未来につなげていきたいと力強く語りました。

「いしかわ舞台芸術祭」は、東京に集中しがちな演劇文化を地方へと広め、新たな観客との出会いを生み出す機会となっています。今年の秋は石川県で舞台に触れるきっかけにしてはいかがでしょうか。