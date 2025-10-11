南野拓実所属のモナコ、ヒュッター監督の解任を正式発表…代表戦明けから新体制へ

日本代表FW南野拓実が所属するモナコは10日、アドルフ・ヒュッター監督の解任を正式に発表した。



ヒュッター監督はフランクフルトやボルシアMGなどでも監督を務め、2023年夏からモナコを指揮。ザルツブルク以来のタッグを組んだ南野を復活させるなど、確かな手腕を発揮して2シーズン連続のチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に導いた。



夏に有力選手を次々に迎えた今シーズンは、ここまで公式戦4勝2分3敗。直近の公式戦3試合は白星から見放されていた。リーグ・アンでは昇格組のロリアンに敗れると、ニースとのダービーマッチでも前半途中に退場者を出した相手に勝ちきれずドロー決着。また、CLではリーグフェーズの開幕戦でクラブ・ブルッヘに1−4で敗れるなど、2試合未勝利となっている。



フランス紙『レキップ』によると、ヒュッター監督の解任は成績不振だけでなく、一部の選手との不和にも理由があるという。なお、後任はユニオン・サン・ジロワーズを90年ぶりにベルギートップリーグ優勝に導いたセバスチャン・ポコニョーリ氏の就任が決定的で、代表ウィーク明けから新体制で戦うことになりそうだ。