「景子ちゃん、後ろ後ろ！」北川景子、朝ドラオフショット公開も“落ち武者”にツッコミ多数「背後霊が…」
俳優の北川景子さんは10月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。ドラマのオフショットを公開しました。
【写真】北川景子の背後に“落ち武者”
コメントでは「素敵なお写真！」「皆さんが顔を綻ばせていらっしゃる」との声のほか、「みんな可愛いけど、落武者の毛がちょっと生えてきてるのしんどいwww」「景子ちゃん、後ろ後ろ！落ち武者が写ってる！」「皆さんすごい良い笑顔なんですけど、全部真ん中の落ち武者之介にもってかれます」「落武者の背後霊が……」「一人だけ心霊写真なのズルい笑」など、岡部たかしさん演じる“落ち武者”へのツッコミが多数寄せられました。
(文:多町野 望)
「落武者の背後霊が……」北川さんは「#ばけばけ」とハッシュタグを添え、1枚の写真を投稿。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で共演する俳優たちとの集合ショットです。右端に写る小日向文世さんが自撮りしていると思われます。ダブルピースをする北川さんを中心に、主演を務める高石あかりさん（※高ははしごだか）や、堤真一さんの姿などがあります。
「おトキおめでとう」同日の別投稿では、「おトキおめでとう」とつづり、堤さんと高石さんとのスリーショットを公開した北川さん。3人ともいい笑顔を見せています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
