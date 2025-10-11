「もう夫のごはんは作りたくない！」飲み会に行く当日連絡が1週間で3回目でとうとう夫へ不満爆発【ママリ】
せっかく食事を用意して待っていても、頻繁に当日飲みに行く連絡をしてくる夫。ついに、たままま(@decoboco.tama)さんにガマンの限界が訪れます。泣きながらインスタントラーメンを食べているところに、夫が帰宅。そして、たまままさんは感情のまま夫へ、「もう一生ご飯を作りたくない」と告げます。それを聞いた夫の返答は…。エピソードをごらんください。
ご飯を作るのが好きではないたまままさん。それでも、「夫のため」「家計のため」「主婦だから…」と自分で自分を納得させ、毎日の食事を用意していました。それなのに、飲み歩く夫…。
「夫婦である意味」を話し合った結果、食事の内容にはこだわらず、夫婦の時間を作ることに落ち着きました。夫としては「週に3回もいきなり飲みに行ったこと」をこれ以上責められないよう、妻をうまくリードしたつもりだったのかもしれません。
週3で当日申告の飲み会、夫に対して感情が爆発
そしてとうとう、今までため込んでいた不満が一気に爆発。泣きながら夫に「もうご飯を作りたくない」と告げます。
おや？夫の意外な返答
ついに、ご飯は別々にしたいとうったえた、たまままさん。いきなりの話に夫はうろたえるのかと思いきや、反応は意外なものでしたね。子どもと夫の食事を分けて作ることの大変さは、わかっていたようです。
さっさと話を締めようとする夫に「待った」
しかし、たまままさんのモヤモヤは今回の飲み会の話だけではありませんでした。そう簡単に、積もってきた不満がなくなるわけではないようですね。
夫婦でお互いの気持ちや考えが伝わるようにコミュニケーションを取り、理解できるようにしていくことが大切です。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）