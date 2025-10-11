【SVリーグ】大阪マーヴェラス 1ー3 ヴィクトリーナ姫路（10月10日・女子第1節）

【映像】「仕上がり度」がエグい 中学時代の秘蔵写真

今季のSVリーグ開幕節の中継に登場した櫻坂46・田村保乃が披露した中学生時代の“秘蔵写真”に「中学生でこのクオリティ」「仕上がり度がエグい」とファン騒然。実況アナも思わず「仕上がってますねぇ」と驚嘆した。

大同生命SVリーグ女子は10月10日に2025-26シーズンの開幕を迎え、初代女王・大阪マーヴェラスがヴィクトリーナ姫路と対戦。試合を前に中継スタジオに田村が登場すると、早速話題となる一幕が訪れた。

“バレーボール好き”として知られる田村は、大学までの14年間競技を続けてきたという生粋の元プレーヤー。試合を中継したABEMAのスタジオでは、そんな彼女の中学生時代の写真がお披露目されたのだ。

中学時代のトロフィーを前にピースする写真と、大阪MVで始球式を務めた際の写真が公開されると、実況・竹内義貴アナは思わず「仕上がってますねぇ」と感嘆。すると、解説を務めた元日本代表・迫田さおりも「仕上がってると思った」と同意し、「中学生でこのクオリティですよ」と相次いでリアクションしていた。

この秘蔵写真にファンも反応。ABEMAのファンからは「さすがアイドル」「中学生でこのクオリティはたしかに」「ほのちゃん！」「今日も可愛い」「ほのすーかわいい！！！！」「ほのすのビジュが最高です」「仕上がり度がエグい」と田村の“昔と今”の姿に大盛り上がりの様子だった。

なお、注目の試合は昨季、SVリーグ初代女王となった大阪MVを相手に姫路が奮闘。新加入の野中瑠衣、イタリア代表のアウトサイドヒッター、カミーラ・ミンガルディの活躍が光り、セットカウント3ー1で見事に勝利を収めた。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）