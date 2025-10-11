富山地方鉄道の新卒採用に対し、来春に卒業予定の高校生の応募が９日時点でゼロであることが、わかった。

同社は経営悪化により、一部鉄道路線の廃線を検討しており、高校生に敬遠された可能性もある。

同社によると、高卒採用の職種は〈１〉鉄道や市内電車の運転士〈２〉バス運転手〈３〉鉄道線の検査などを行う技術職〈４〉観光バスガイド――の四つ。現時点ではいずれの職種にも応募がなく、同社の担当者は「正確な記録は調べていないが、これまでゼロだったことはなかったと思う」と話している。

前年度や前々年度の新卒採用では複数人がエントリーし、内定を得たという。

今年度の高校生の就活は、９月５日に生徒の応募書類の提出が始まり、１６日に面接などの採用選考が解禁された。同社によると、選考の期限は設けていないことから、今後応募がある可能性もあるという。

地鉄の路線維持を巡っては、連日県内の議員や首長が議会などで質問や答弁を行ってきた。地鉄労組から聞き取りをした連合富山によると、利用者から地鉄社員に対し、「努力が足りないから赤字になるんだ」といった罵声が増加している現状があるという。

連合富山の宮崎敏裕事務局長は、「鉄道事業の魅力が変化してきているのではないかと心配だ。首長や議員の発言には大きな影響力があることを忘れないでほしい」と話した。