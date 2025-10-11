＜速報＞10打差追う松山英樹の第3Rがスタート、1番はパー発進 日本最上位の比嘉一貴は午前10時4分にティオフ
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 3日目◇11日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー唯一の日本大会は、第3ラウンドに突入した。
【写真】日本勢も続々出陣！ 3日目の会場の様子は？
午前8時47分には、松山英樹がスタートした。2日目を終え、トータル2アンダーの28位タイ。トータル12アンダーで単独首位に立つマックス・グレイザーマン（米国）との10打差を追いかけるラウンドになる。1番はピン手前1.5メートルからのパットがカップに蹴られ、パーで滑り出した。日本勢は17人が出場。トータル6アンダーの9位タイにつけた比嘉一貴が、日本勢トップにつけている。午前10時4分にコースに飛び出していく。トータル4アンダー・19位タイの金谷拓実は、午前9時20分のスタートを予定している。トータル5オーバー・69位タイで3日目に入った石川遼は、午前10時15分からのラウンドで巻き返しを狙う。グレイザーマンの後には、トータル8アンダー・2位タイのアレックス・ノレン（スウェーデン）、アレックス・スモーリー、ザンダー・シャウフェレ（ともに米国）が続いている。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
