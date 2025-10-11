＜速報＞28位からさらなる浮上へ、渋野日向子はパー発進 海外組6人出場の国内女子ツアーは第2Rに突入
＜スタンレーレディスホンダ 2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーは、前日よりも50分早く、午前7時10分に第2ラウンドがスタートした。雨が降るなか、プレーが続いている。
【写真】さすがホンダ！ 優勝副賞はかっこいい真っ赤なスポーツカー
午前7時50分には初日を3アンダー・28位タイで終えた渋野日向子がスタートした。前日はボギーフリーのラウンドだったが、「もう少しバーディが欲しかった」と悔しい表情も。菅沼菜々、金澤志奈とともに1番から回る2日目は、さらなるバーディラッシュに期待したい。1番はパーで滑り出した。米女子下部エプソン・ツアーで今季プレーし、来季の米女子ツアー昇格を決めた原英莉花は、午前8時40分にプレーを開始する。植竹希望、三ヶ島かなとともに、こちらも1番からコースに飛び出していく。先週の「日本女子オープン」を制した堀琴音は5アンダー・8位タイと好発進。米ツアーを主戦場にする古江彩佳と、福山恵梨とともにさらなる上位を狙っていく。7アンダー・首位タイで初日を終えた野澤真央、神谷そら、河本結が最終組で午前10時にティオフ。現在メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉、ルーキー吉田鈴、そして今季米1勝の岩井千怜が、その1組前の午前9時50分にコースに出る。賞金総額は1億2000万円、優勝者には2160万円が贈られる。
