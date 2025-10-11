松嶋尚美、長男がマラソン大会で優勝 ゴールの瞬間が「凄いジャンプ力!!」「空飛んでますね」と話題
タレントの松嶋尚美（53）が10日、自身のインスタグラムを更新。学校のマラソン大会で優勝した長男・珠丸（じゅまる／13）さんの姿を披露した。
【写真】「空飛んでますね」1位でゴールした長男の圧倒的なジャンプ力
松嶋は「今日の午前中、各学校選抜インターナショナルスクール対抗トライアスロン（マラソン）大会がありました」と書き出し、「低学年、高学年、ミドルスクールに分かれての競争。ジュマはミドルスクールの部で1位になりました!!!」と珠丸さんの結果を報告。「わーい！でかしたジュマ!!」と喜びをにじませた。
「同じ学校の小学生が『Jumaru〜!!』って呼びながら周りを走ってくれていたのが可愛かった〜」とマラソン大会の様子を明かし、「写真はゴールの瞬間。ちなみに、紫Tシャツがジュマです」と、高くジャンプして喜びを表現する珠丸さんの姿を披露した。珠丸さんはサッカーJリーグのジュニアユースに所属している。
この投稿には「凄いジャンプ力!!」「空飛んでますね」「イケメンで運動神経も良いなんてモテモテですね」「マラソンも速いなんて さすがですわ」などのコメントが寄せられている。
松嶋は、2008年6月に音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCO（結婚当時はロックバンド、マーサス・サウンド・マシーンのヒサダトシヒロとして活動）と結婚。11年12月に珠丸さん、13年6月に長女・空詩さん（らら／12）が誕生している。
