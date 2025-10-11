¸µ¥Ð¥ÉÂåÉ½¡¦Ä¬ÅÄÎè»Ò¡¢42ºÐÃÂÀ¸Æü¡õ·ëº§µÇ°Æü...Ç¯²¼¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È2¥·¥ç¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ë¡×
¸µ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¬ÅÄÎè»Ò¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬2025Ç¯10·î7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡¦SHIBUYA CITY FC¤Î´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÉ×¡¦ÁýÅèÎµÌé¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö°¦¤È´¶¼Õ¤Ç14Ç¯ÌÜ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤ÈÉ×¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡×
Ä¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»þº¹Åê¹Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬ÀèÆüÃÂÀ¸Æü¤È13¼þÇ¯¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿É×¤ÎÁýÅè¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÅöÆü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉ×¤Èdinner¤Ë½Ð¤«¤±¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÄº¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Ï¤ª¸ß¤¤20Âå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ï·¤±¤¿¤Í¡¼¤Ê¤ó¤Æ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»Ò¶¡¤Î¤³¤È¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°¦¤È´¶¼Õ¤Ç14Ç¯ÌÜ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤ÈÉ×¤ËÅÁ¤¨¤Æ²æ¤¬²È¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼week¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHappy Birthday¡¡ÌÜ»Ø¤»¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¡¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤è¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¤´É×ÉØ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£