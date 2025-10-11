¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡ÖºÇ½é¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×³ÐÀÃ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ »Ø´ø´±¤ÎÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÅ¬±þÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¶Ã°ÛÅª¤À¡×
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ ¼Ì¿¿¡§Imagn/¥í¥¤¥¿ー/¥¢¥Õ¥í
¡ã2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î10Æü¡ËMLB¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥º ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÐ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥êー¥º¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥êー¥ºÂè4Àï¤ÇÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ë"´°àúµß±ç"¤ò¸«¤»¤¿¡£
1ÂÐ1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢3²ó¤òÌµ°ÂÂÇ¡¦Ìµ»Íµå¡¦2Ã¥»°¿¶¤Î°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅÐÈÄ»þÅÀ¤Ç¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÈà¤Îµå°Ò¤È¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µå°Ò¤ÏÍî¤Á¤ë¤É¤³¤í¤«¤à¤·¤íºã¤¨¤ï¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ÏÌÂ¤ï¤ºÂ³Åê¤ò·èÃÇ¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï9²ó¡¢10²ó¤È´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ³¤±¡¢¥Õ¥£¥êー¥ºÂÇÀþ¤ò´°Á´¤ËÉõ¤¸¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï101¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162¥¥í¡Ë¡£¶ÛÇ÷¤·¤¿Å¸³«¤ÎÃæ¤Ç°ìÀÚ¤Î·ä¤ò¸«¤»¤º¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÀÅ¤«¤ËÌöÆ°¤·¤¿¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎÈà¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¡¢ÀèÈ¯¤«¤é¥ê¥êー¥Õ¤Ø¤ÈÌò³ä¤òÊÑ¤¨¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÅ¬±þÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¶Ã°ÛÅª¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥Áー¥à¤Ï±äÄ¹11²ó¡¢2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤«¤é¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¥´¥í¤¬Áê¼êÅê¼ê¤ÎÁ÷µå¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ç3¾¡1ÇÔ¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò´°Á´¤ËÊÑ¤¨¤¿Î©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤ÎÀ®Ä¹¤È¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¥ª¥Õ¤Ë³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¥Áー¥à¥áー¥È¤È¾Ð´é¤Ç´¿´î¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Àº´¡¹ÌÚ¡£¡ÖÌµ²æÌ´Ãæ¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤¬¾¡¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ»¤¯¤âÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
