日本テレビ10日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが毎月対談し、胸の内を明かします。

11日からDeNAとのCSファーストステージを戦う巨人。短期決戦を勝つために必要な“ラッキーボーイ”に阿部監督は「やっぱりこの宝くじ」と言いながらリチャード選手を挙げ、「1発ドカーンってどこかで打つのか。クソボールを振らないでフォアボール取るのか」と長打力に期待を寄せます。

宝くじという表現に高橋さんが「なかなか当たらない。あと買わないと当たらない」と応じると、阿部監督は「“買う”イコール“使わないと”という話ですよね」とリチャード選手を起用する意図を明かしました。

打席の内容について、高橋さんの「来た当初よりもだいぶ（ボールを）見るようにはなった」との言葉に同意した阿部監督は、「凡打ですけど、狙って反対方向へ打ったりとかもできるようになった。打席を重ねるとこんなに変わるのかとこっちがちょっと驚き。本当に伸びしろしかないなと思って見ている」と、その成長ぶりに目を細めます。

「見てる人が『ここで打っちゃうんじゃないか』と期待を寄せられる。三振でもなんか『はいはい三振ね』みたいにあきらめがつくみたいな、そういうのがやっぱり大きな魅力」と語る阿部監督。

そしてCSでの戦いに向け、阿部監督はリチャード選手に「打てなくてもいいんでチームの盛り上げ役でいてほしい。ひどい凡打してきても「クソォ！」とかベンチで言っている。それでいいです、いいです。選手とチームが落ち込んでいる時に『よし、いこうじゃねぇか！』って言えそうなのがリチャード」と、苦しい状況でチームの雰囲気を変えられる存在としても期待しています。