´¿´î¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡±ü¤µ¤Þ²ñ¤âÊÌ¼¼¤Ç¡Ö´¥ÇÕ¡ª¡×ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¡¡¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î±ü¤µ¤ÞÃ£¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥ï¥¤¥Ö¥¹¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¸å¤Ë´¥ÇÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆñÅ¨¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¡¢Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¥³¡¼¥Á¤é¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡££²£°¿ÍÄ¶¤Î±ü¤µ¤ÞÃ£¤âÊÌ¼¼¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎºÊ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¡¢¥Ù¥·¥¢¤ÎºÊ¥±¥¤¥é¤µ¤ó¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Îº§Ìó¼Ô¥á¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤é¤¬¥°¥é¥¹¤Ç´¥ÇÕ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡×¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤½÷À¤¿¤Á¡×¡¢¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¤¿¤Á¤Î½ËÇÕ¤ÏÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£