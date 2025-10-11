

2025年9月24日、福島県喜多方市の老舗「源来軒」が101年の歴史に幕を閉じた。1924年創業、「喜多方ラーメン」の原点のひとつともいえる存在であり、町の象徴でもあった。大正、昭和、平成、令和と時代を超えて受け継がれた味がついに途絶えたというニュースは、全国のラーメンファンに衝撃を与えた。



日本の「三大ご当地ラーメン」は、札幌、博多、そして喜多方とされる。だが、札幌や博多と比べたとき、喜多方がなぜ“三大”の一角に入っているのか。その答えを探ると、「源来軒」をはじめとする地元の職人たちが築いてきた地域ぐるみの物語に行き着く。

「蔵」と「ラーメン」を二大名物とし、観光客を誘致



喜多方が早くから注目された背景には、ラーメンを町おこしとして活用した先進性がある。昭和の時代、観光資源に乏しい小さな地方都市が、町ぐるみで「ラーメンの町」を掲げ、PRに力を注いだ例は珍しかった。

蔵の街として知られる喜多方は、蔵とラーメンを観光の二本柱に据えることで知名度を高め、全国の食通を呼び込んだ。その戦略は大きく功を奏し、90年代には「喜多方ラーメン」という言葉が日本中に浸透していく。



しかし、時代の流れは残酷だった。後継者不足、観光構造の変化、そして味の多様化。かつて45店舗あった「蔵のまち喜多方老麺会」の加盟店は、現在32店まで減少している。2021年には「あべ食堂」、2023年には「まこと食堂」、2025年8月には「丸見食堂」と名だたる店が暖簾を下ろし、そして「源来軒」が続いた。長くこの町を支えてきた味が次々と姿を消す現状は、「喜多方ラーメン」という文化そのものの岐路を象徴している。



一方、全国的に「喜多方ラーメン」の名を広めたのは、フランチャイズ展開を成功させた「坂内」である。大量出店と安定した品質管理により、「喜多方ラーメン＝あっさり醤油、平打ち熟成多加水麺」というイメージを確立させた功績は大きい。地元では“独り勝ち”とも揶揄されるが、「坂内」の存在がなければ、喜多方ラーメンはここまで広く認知されなかったとも言える。



そんな中、2008年に新風を吹き込んだのが「あじ庵食堂」である。店主の江花秀安さんは、喜多方出身ながら洋食居酒屋で働いていた異色の経歴を持つ。東京で「中華そば 青葉」を食べて衝撃を受け、「喜多方の味はもっとできる」と感じた彼は、香川県の大和麺学校で理論からラーメンを学び直した。

酷評された江花さんを救った「源来軒」元店主の存在

独立後、初めて開いた店のラーメンは「こんなのは喜多方ラーメンじゃない」と酷評された。あまりにも整いすぎたスープは、地元の人々が愛してきた雑味の旨さを失っていたのだ。そんな江花さんに手を差し伸べたのが、「源来軒」の店主の故・星欽二さんだった。

スープの煮込み時間から灰汁取り、タレの調合まで事細かに教え、「お前も仲間だ」と背中を押した。江花さんは後に語る。「『源来軒』があってこそ、私は“喜多方ラーメン”の意味を知りました」。



その後、イベント出店を続ける中で、江花さんは喜多方ラーメンの弱点と強みを同時に見つめることになる。濃厚な旨味を重ねる東京の「足し算」のラーメンが主流となる中、喜多方の「引き算」の味は埋もれてしまう。しかし江花さんは、そこにこそ価値を見出し、豚とシジミの旨味を重ねた「山葵潮ラーメン」や、地元食材をふんだんに使った「SUGOI」といった革新作を世に送り出していった。



「ご当地ラーメンとは、100年続く“ホッとする味”であるべきです。流行に合わせるのではなく、軸を持って磨くことが大事なんです」

江花さんのこの言葉は、まさに「源来軒」が残した精神の継承でもある。

「人と街が支え合う物語」は今後も紡がれていく

いま、喜多方では名店の閉店が相次ぐ一方で、2代目や若手の職人たちが新しい店を次々と立ち上げている。



老舗の記憶と技を受け継ぎ、街を再び活気づけようとするその動きの中心に、「あじ庵食堂」の江花さんがいる。彼の姿勢は単なる経営者の枠を超え、地域文化の再生者といえる。

「源来軒」の閉店は、ひとつの時代の終わりを意味する。しかし、喜多方ラーメンが三大ご当地ラーメンとして今も語られるのは、単なる味の評価ではなく、こうした「人と街が支え合う物語」が続いているからにほかならない。

伝統とは、過去を保存することではなく、次の世代に向けてそれを更新し続けることなのだと改めて感じる。「源来軒」が残した火を絶やさぬよう、江花さんたちの挑戦はこれからも続いていく。

