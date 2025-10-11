SSDの熱を利用して…でこの発想？

メモリーカードでもSSDでもHDDでも、データの仕分けやバックアップができるデバイスは何種類も存在します。しかしそれらの役割りは、ただデータの保存をするだけ。

私たちはそれ以上を求めていませんでしたが、実は別の機能が付加されると便利ってことを、知らないだけだったのかもしれません。

アロマが香るSSD

台湾のストレージメーカー・Apacerが作ったのは、アロマオイルを垂らして使うディフューザー「AS712」。デスク付近に置けば癒やしの香りが漂い、リラックスした気分で仕事がはかどります。しかも1TBのストレージもありますし？

そう、これはアロマ・ディフューザーとSSDという、全く相容れない2アイテムががキメラ合体したガジェットなんです。丸いストーンだけでなく、SSDのスノコみたいな所にもオイルを垂らして使います。

スノコ部分は天然の竹製。日本とは文化がちょっと違いますが、何かこう「禅」の精神みたいなものが感じられます。SSDなのに「禅」って意味不明ですけどね。SSDはドックなしの単体でもUSB-CでPCなどと接続可能。その際にもSSDが発する熱でオイルが揮発します。

最近は超小さくて主張をしないSSDもある中、これほど存在感と別の機能性があるものは珍しいと思います。

前代未聞の熱利用法

SSDの熱を利用するのは面白いアイディアですが、アロマ揮発に使うなんて発想が斜め上すぎますよね。まぁ現代人に癒やしは必要ですもんね。もしデータ転送がスローでも、リラックスして待てそうです。

