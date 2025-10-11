今週の【上場来高値銘柄】アドテスト、ＩＨＩ、ＳＢＧなど94銘柄
今週の日経平均株価は、高市新総裁の政策期待や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前週末比2319円高の4万8088円と大幅に7週続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は94社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、米AMDの急伸などが電線株の刺激材料となったフジクラ <5803> [東証Ｐ]、高輝度・高精細でリアルな映像を空中に表示するディスプレーを開発した三菱電機 <6503> [東証Ｐ]、米投資ファンドのバリューアクトが7.87％保有で思惑買いが向かったサン電子 <6736> [東証Ｓ]、米半導体株高追い風に売買代金も注目されたアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、高市トレードで防衛関連が軒並み切り返した三菱重工業 <7011> [東証Ｐ]、豪州新興衛星メーカーと小型衛星の技術実証に関する共同研究契約締結したＩＨＩ <7013> [東証Ｐ]、米エリオットが持ち合い先企業に株取得打診と伝わった住友不動産 <8830> [東証Ｐ]、スイスＡＢＢのロボット事業買収で新局面となったソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。また、ＪＴ <2914> [東証Ｐ]、霞ヶ関キャピタル <3498> [東証Ｐ]など30社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 8銘柄
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1949> 住友電設 [東証Ｐ]
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<1975> 朝日工 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 1銘柄
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3302> 帝繊維 [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 6銘柄
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4204> 積水化 [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<6988> 日東電 [東証Ｐ]
<7988> ニフコ [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 3銘柄
<5105> ＴＯＹＯ [東証Ｐ]
<5108> ブリヂストン [東証Ｐ]
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 2銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 4銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 3銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5991> ニッパツ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 7銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<7011> 三菱重 [東証Ｐ]
<7013> ＩＨＩ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 14銘柄
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6590> 芝浦 [東証Ｐ]
<6676> ＢＵＦ [東証Ｓ]
<6736> サン電子 [東証Ｓ]
<6758> ソニーＧ [東証Ｐ]
<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6814> 古野電 [東証Ｐ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
<6857> アドテスト [東証Ｐ]
<6859> エスペック [東証Ｐ]
<6957> 芝浦電子 [東証Ｓ]
● 輸送用機器――――――――― 5銘柄
<6023> ダイハツイン [東証Ｓ]
<7014> 名村造 [東証Ｓ]
<7224> 新明和 [東証Ｐ]
<7228> デイトナ [東証Ｓ]
<7269> スズキ [東証Ｐ]
● 精密機器―――――――――― 3銘柄
<7711> 助川電気 [東証Ｓ]
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 2銘柄
<9024> 西武ＨＤ [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 3銘柄
<9303> 住友倉 [東証Ｐ]
<9324> 安田倉 [東証Ｐ]
<9367> 大東港運 [東証Ｓ]
● 情報・通信業―――――――― 8銘柄
<3798> ＵＬＳグルプ [東証Ｓ]
<3817> ＳＲＡＨＤ [東証Ｐ]
<4323> 日シス技術 [東証Ｐ]
<4450> パワーソリュ [東証Ｇ]
<9441> ベルパーク [東証Ｓ]
<9600> アイネット [東証Ｐ]
<9682> ＤＴＳ [東証Ｐ]
<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 9銘柄
<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]
<3393> スタティアＨ [東証Ｐ]
<7438> コンドー [東証Ｐ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8061> 西華産 [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 2銘柄
<8198> ＭＶ東海 [東証Ｓ]
<9823> マミーマート [東証Ｓ]
● 銀行業――――――――――― 3銘柄
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 1銘柄
<7191> イントラスト [東証Ｓ]
● 不動産業―――――――――― 4銘柄
<3486> グロバルＬＭ [東証Ｐ]
<3498> 霞ヶ関Ｃ [東証Ｐ]
<8801> 三井不 [東証Ｐ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 4銘柄
<1717> 明豊ファシリ [東証Ｓ]
<6083> ＥＲＩＨＤ [東証Ｓ]
<6532> ベイカレント [東証Ｐ]
<9336> 大栄環境 [東証Ｐ]
