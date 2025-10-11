フィリーズは今季ナ・リーグ東地区2連覇を達成して4年連続でポストシーズンに進出しながらも、9日のドジャースとの地区シリーズ第4戦に敗れて敗退。ワールドシリーズ制覇に届かず、長くチームを支えた中核メンバーも一部が去る可能性がある。ナ・リーグ本塁打王＆打点王のカイル・シュワバー、正捕手J.T.リアルミュート、先発左腕ランヘル・スアレスはいずれもFAとなる見込みだ。

今やチームの精神的支柱となったシュワバーはこの4年間でそれぞれ46、47、38、56本塁打を放ち、FA市場では複数年の大型契約が予想される。第4戦後に涙をこらえながら「選手たちは家族のような存在。このチームでプレーできたことを幸せに思う」と語った。一方、リアルミュートは「いまはFAの話なんかする気分じゃない。質問するなよ」とFAに関する質問を拒否した。

2022年シーズン途中から監督に就任し、4年連続でチームをポストシーズン進出に導いてきたロブ・トムソン監督の去就も注目される。通算346勝251敗（勝率.580）と実績を残してきたが、ここ2年は地区シリーズ敗退に終わり、求心力の低下が懸念される。

それでも今後もチームに残るブライス・ハーパーとトレイ・ターナーは「トッパー（指揮官の愛称）は最高の監督だ」と続投を支持している。トムソンのもとで再び世界一に挑むのか、それとも刷新の時か――フィリーズは今、岐路に立たされている。