¸¸¤Î¿ÍÌÌµû¤¬»³·Á¤ÎÃÓ¤ËÀ¸¤­»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿!?¡Ô¾×·â¥Õ¥©¥È!¡Õ

¾±ÆâÊ¿Ìî¤ÎÆî¡¢ÌÚ¡¹¤ÎÀ¸¤¤ÌÐ¤ë»³¤ÎÃæ¤ËÐÊ(¤¿¤¿¤º)¤à»³·Á¤ÎÁ±Õð(¤¼¤ó¤Ý¤¦)»û¡£ÁâÆ¶½¡¤Î»°Âçµ§Åø¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¶¿À¤òã«¤ëÌ¾Ñë(¤á¤¤¤µ¤Ä)¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®±«¹ß¤ë½©¤Î½µËö¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î¶õÌÏÍÍ¤È¤¢¤Ã¤Æ»²ÇÒµÒ¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤À¡£¶Æâ¤ËÆþ¤ê¡¢ËÜÆ²Î¢¼ê¤Ë¤¢¤ëÃÓ¡Ê³¶ô(¤«¤¤¤Ð¤ß¤Î)ÃÓ¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ÃÓ¤Î¤Û¤È¤ê¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Êâ¤¡¢¿åÌÌ¤òÇÁ¤¹þ¤à¤È¡¢¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤Ë¸ñ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡££³¡Á£´É¤¤Î¹õ¤¤¸ñ¤Ë¸ò¤¸¤ê¡¢°ìÉ¤¤Î¶â¿§¤Î¸ñ¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È¶á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Û¤«¤Î¸ñ¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ë¥ª¡¼¥é¡Ä¡Ä¿ÍÌÌµû¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â´é¤Ï¤«¤Ä¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤¢¤Î¿ÍÌÌµû¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡£¡íÅÁÀâ¤Î¸ñ¡í¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ç90Ç¯¤Î²Æ¡¢ËÜ»ïµ»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜÃæ¤¬Ç®¶¸¤·¤¿Ž¢¿ÍÌÌµûŽ£¥Ö¡¼¥à¤ò²±¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£»³·Á¡¦Äá²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¸ÅÑë(¤³¤µ¤Ä)¡¦Á±Õð»û¤ÎÃÓ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¡¢¿Í¤Î´é¤ò»ý¤Ä¸ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢¿Í¡¹¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í¸ý10Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î»Ô¤Ë°ìÆü£±Ëü¿Í¤Î¸«ÊªµÒ¤¬»¦Åþ¤·¡¢Æ»Ï©¤ÏÂç½ÂÂÚ¡£Á±Õð»û¤ÎÁ°¤Î¤ªÅÚ»º²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡Ø¿ÍÌÌµûñ½Æ¬(¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦)¡Ù¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄá²¬»ÔÌò½ê´Ñ¸÷Êª»º²Ý¡Ë
¤¢¤ì¤«¤é35Ç¯¡½¡½¡£Ê¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿¤¢¤Î²øµû¤Ï¡¢¸½ºß¤âÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
35Ç¯Á°¤Î¿ÍÌÌµû¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿!?
Á±Õð»û¡¦¹Êó¼¼¿¦°÷¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¿ÍÌÌµû¤Ï¤¤¤Þ¤âÃÓ¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¸½ºß¤Ï¡¢¶â¿§¤¬£±É¤¡¢¶ä¿§¤¬£²É¤¡¢¿Í¤Î´é¤Ë¸«¤¨¤ëÌÏÍÍ¤Î¸ñ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¶â¿§¤Î¸ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤ÈÆ±¤¸¿§¤Ç¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬35Ç¯Á°¤Î¸ÄÂÎ¤ÈÆ±°ì¤Î¸ñ¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î»ÒÂ¹¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡Ç90Ç¯¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤¬»à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¸ñ¤Ï50Ç¯°Ê¾åÀ¸¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤Ä¹¼÷¤Îµû¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¿ÍÌÌµû¤¬Åö»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤±Ê¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¸ÄÂÎ¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â²¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¡Ù¤Î³Ø·Ý°÷¤Ç¡¢Ã¸¿åµûÎà¤ÎÀ¸ÂÖ³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤¶âÈø¼¢»Ë»á¤À¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¿ÍÌÌµû¤Ï70Ñ¤Û¤É¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤é35Ç¯´ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¿ÍÌÌµû¤Î»ÒÂ¹¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¶âÈø»á¤Ï¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¡£
¡Ö»¨¼ï¤¬¸òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¡¢¿Æ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸ÌÏÍÍ¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¶Ó¸ñ¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤µ¤¨¡¢¿ôËü¤ÎÍñ¤ÎÃæ¤«¤éÁÀ¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Î¸ÄÂÎ¤òÁªÊÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È(¤ï¤¶)¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÈÊÌ¤Î¸ñ¤Ê¤é¡¢¶öÁ³¤Ë´é¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê»ÒÂ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ç90Ç¯¤ËÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤¢¤Î¿ÍÌÌµû¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÃÓ¤Ë¤Ð¤«¤ê¡Ö¿ÍÌÌµû¡×¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢Á±Õð»û¤¬»ý¤Ä¿®¶Ä¤ÎÎò»Ë¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÃÓ¤Ï£±£°£°£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÌ¯Ã£¾å¿Í¤¬Î¶¿ÀÍÍ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸ñ¤ÏÂì¤òÅÐ¤ë¤ÈÎ¶¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸Î»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÍÌÌµû¤Ï¤½¤ÎÎ¶¤Ë¤Ê¤ëÅÓÃæ¤Î»Ñ¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¡¢ÀÎ¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¿¦°÷¡Ë
³¶ôÃÓ¤Î¤Û¤È¤ê¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¸ñ¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¡¢¶â¿§¤Î¿ÍÌÌµû¤¬¤æ¤é¤æ¤é¤È±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î´é¤Ï¡¢35Ç¯Á°¤Î·öÁû¤òÃÎ¤ë½éÂå¤«¡¢¿·¤¿¤Ë½Ð¸½¤·¤¿ÆóÂåÌÜ¤«¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÅÁÀâ¤ÎÎ¶¿À¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¿ÀÈëÅª¤Ê»Ñ¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¼Ô¤ØÀÅ¤«¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
