世論を無視して総裁選に突入→派閥票で決まった新総裁…「もう、首相はAIでいいかも！」

まるでAIの「模範解答」…

「解党的出直し」を掲げてスタートを切るも、「政治とカネの問題」に正面から取り組む姿勢を示す候補者は一人もなく、結局は派閥票がものを言う旧態依然の流れで決着した自民党総裁選。

参院選大敗から延々と派閥主導の「石破おろし」に明け暮れた挙句、１年前と同じメンバーで繰り広げる党内融和を優先した内向きの新総裁選びに、国民が関心を向けるはずもない。世論が盛り上がらなかったのも当然だ。

「今回の自民党総裁選、多くの国民は冷めて見ていましたよね。どの候補者も無難な発言に終始し、アグレッシブな主張は口にしない。独自色も控えめ。各候補者が話す内容は四角四面で、SNSなどでは『AIの回答と一緒だろ』『だったら、AIが政治家でいいじゃん』というような揶揄する声が目につきました」

こう指摘するのは、AI事業を展開する起業家でAI研究者の小川和也さんだ。

「各候補者が人間だから言える“心に響く言葉”で政策を打ち出していれば、少しは国民の関心を引いたかもしれません。しかし彼らが口にするのは、AIが回答しそうな機械的な発言ばかり。

多くの国民が普通にChatGPTなどの生成AIを使いこなし、AIのすごさを実感しています。AIがどんなレベルの回答を返してくれるかわかっている。

国民からすれば、『国のリーダーを目指そうとしている人がこんなレベルでいいのか』と嘆きたくもなる。『政治家はAIがやればいい』というのは、今回の総裁選で政治家に嫌気がさした人たちから出てきた声だと思いますよ」

参院選大敗後、自民党で石破茂首相に対する退陣要求が高まるのに反し、報道各社が８月に行った世論調査では「辞める必要はない」との回答が過半数を占めた。だが自民党は、世論の「石破辞めるな」コールを平然と無視。「政治家はAIでいい」には、「国民の声を聞かない国会議員はいらない」という国民の苛立ちも込められていたかもしれない。

「民主主義の基本は“自民党の合意”ではなく、“国民の合意形成”にあるわけです。けれども、政治家たちは国民の思いを拾い切れていない。そのフラストレーションが、参院選の投票行動にも現れていた。参院選後から『石破さん辞めるな』と訴えていた人たちには、合意形成に参加できていないことに対する苛立ちもあったと思います。

しかも、総裁選の後半に入って、世論誘導という民主主義をゆがめかねない問題が浮上した。これで国民は、AIと同じレベルのことしか言えない上に倫理も守れないような政治家はもういらないと、本気で思ったんじゃないでしょうか」

そう、総裁選で話題になったのは「ステマ」と「奈良のシカ」くらいだ。

「ブラックボックス化」…日本の政治にAIはなじまない？

ヨーロッパでは数年前から「政治家不要論」が持ち上がっており、’22年にはデンマークでAIが党首を務める「人工党」が生まれている。アルバニアでは今年、世界初のAI閣僚が誕生した。

「“AI政治家”なのか、“政治家ウィズAI”なのか、いずれにしても政治にAIを活用することに関しては、疑う余地はありません。どの先進国のリーダーも、AI抜きに政治はできないと考えているはずです。

今、AIの人間化が進んでいて、AIが“人間っぽく”なってきています。現時点で言うと、AIはおおむね合理性に基づいた判断をするので、弱者や少数意見を切り捨てがちだと思われやすい。ただし、合理的ではあるけれども、バッサリと切り捨てるようなことはしない知性も身につけてきています。

AIはデータ分析能力が高いので合理的な判断はAIに任せ、ヒューマニスティックな部分は政治家が拾っていくという方向性も選択肢の一つです。ただ、AIの知能が向上するにつれ、少数派の民意もすくい上げて、バランスの取れた政策を考えることができるようになる。人間のほうが得意とされる仕事も、AIはこなせるようになります」

それも、ここ数年の間に実現する可能性があるという。

「１日で変わるほどの技術の進歩を考えると、５年もすればいろいろな国で、AI政治家やリーダーのほうが人間の為政者よりパフォーマンス的にもいいと言われることが増えるでしょう。ウケのいいアバターのAI政治家が登場し、好感度を上げるといったことが起きそうな感じもします」

日本でも、地域政党「再生の道」の新代表に就任した京大大学院生が、党の意思決定にAIを活用する方針を掲げている。

「『再生の道』がやろうとしていることは序章の段階。AIの利用が浸透してくると、日本でも使い方がもっと本格的になるでしょうし、非連続的に進化していくと思います。

今年８月にChatGPTの最新版『GPT５』がリリースされましたが、推論力など性能が向上している。気の利いた返答をするし、最初のChatGPTに比べて人間らしさが増している印象を持つ人は多いでしょう。５年も経つと日本でも、『政治家はAIでいい』という声がもっと大きくなってくる可能性はあります」

デンマークは政治の透明性が高く、国民の政治参加意識も強いとされている。そのような国ではAIの導入もスムーズに進むかもしれないが、日本の場合は“政治資金”に“黒塗り公文書”と、政治が不透明なことこの上ない。AIとの相性はどうなのか。

「デンマークはもともと政治の透明性が高い国なので、透明性に寄与するものとしてAIがフィットしているし、推進しやすいんだと思います。

日本は70年もの間、派閥の利害関係で物事が決まる政治をしてきたわけで、政治がブラックボックス化している。AIを導入するにしても、そもそもの利害関係の政治から脱却しないと、本格的な浸透が難しい気がします」

ブラックボックス化を良しとしている政治家たちが、AIの導入を積極的に推進するとは思えない。

「ブラックボックスの中の人たちが、『ガラス張りにしないから今の政治がある』と思っている限りは、日本でのAIの政治活用は諸外国よりだいぶ遅れるんじゃないでしょうか」

AIの人間化が進み、“裏金”や“忖度”の意味を理解するようになると、日本の政治家も取り入れやすいかもしれない。もっとも、AIが忖度するようになれば、AI政治家の誕生を望む国民はいなくなるだろうが……。

「政治に使う“パブリックAI”は倫理に反することは拒絶するように作るべきだと考えられているため、たとえば裏金や忖度は必要悪だと教えても受け入れないはずです。多くの国際枠組みや倫理ガイドラインでは、AIは法や倫理を遵守するように設計すべきと定められています」

「国民の声を聞く」気持ちはあっても現実不可能…であれば「AI」で

自民党の高市早苗新総裁が７日、党の新たな執行部を発足させた。唯一残る派閥や裏金事件関与の議員が名を連ねた役員人事に、SNSでは「どこが解党的出直しなのか」と批判の声があがっている。

今の自民党は衆参両院で少数与党だ。総裁が首相になると決まっているわけではない。が、野党にも政権奪取の気概もなければ、可能性もない。いっそ、新たな連立内閣は「AI首相」に率いてもらってはどうだろうか。

「AIが政治の中核を担い、人間がガバナンスを担当し、責任の所在は人間にしておくという形が望まれるようになるかもしれません。将来的には、AI首相が誕生する国が現れる可能性すら否定できません。

あとは人間が、AIを使いこなせるかどうかにかかっています。現時点でいえば、たとえばプロンプトはその一つです」

プロンプトとは、人間がAIに言葉で投げかける指示や質問を指す。

「プロンプトによって、AIの回答は大きく変わってきます。プロンプトをはじめ、AIを使いこなせる体制を整えれば、AIの政治活用は進みますし、AI首相を支えるAI閣僚、AI官僚などで形成するAI内閣が最適な政策を導き出す未来もあり得ます」

意思決定を行う主が人間からAIへと移行する可能性を否定しない一方で小川さんは、「人間政治家」が完全にAIに取って代わられないためにするべきことについても言及する。

「国民の本音は、ちょっとしたつぶやきや身近な人にこぼす“愚痴”にいっぱい詰まっています。そういうデータ化されていない潜在的な不満やストレス、モヤモヤ感などを、AIはまだ追えていない。でもAIがそれを学習していくと、かなり本音をくみ取れるようになります。

総裁選の候補者は『国民の声を聞く』と口を揃えていましたが、物理的に限界があり、現実的ではありません。仮に総裁が目の前に現れても、ストレートに本音をぶつけるのは難しいでしょう。全国民にAIに愚痴を投げかけてもらうほうが、本当の民意を拾えます。

人間政治家は、国民に『皆さんの声をAIに拾わせるシステムを作るから、専用窓口にどんどん愚痴ってください』と訴える。民意を的確にAIに分析させ、その上で、全国を回って人間政治家だからできるコミュニケーションをとればいいんです。

多くの国民と直接向き合って耳を傾けるのが無理なことは、政治家自身がわかっているでしょう。気持ちはあっても実現できない。ならばどうして、その補完役になるAIをフル活用しないのか。約束したことをやらない政治家に、国民は苛立ちを募らせていくんです」

AIを積極的に利用する政治家は、国民から支持される可能性が高い――AIからこんな回答が返ってくるかもしれない。

▼小川和也（おがわ・かずや）アントレプレナー、フューチャリスト。グランドデザイン株式会社CEO、北海道大学客員教授。専門はAIを用いた社会システムデザイン。AI関連の特許多数。’24年に大阪市AIガバナンスアドバイザー就任。著書に『デジタルは人間を奪うのか』（講談社現代新書）『人類滅亡２つのシナリオ』（朝日新書）など。

取材・文：斉藤さゆり