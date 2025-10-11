買っといてよかったぁぁ！【3COINS】バッグに取り付けると便利♡「新作グッズ」

外出時の煩わしさを解消するアイテムが【3COINS（スリーコインズ）】に登場！ その中でも今回は、バッグに取り付け可能な利便性を兼ね備えた「新作グッズ」に着目。探す手間を解消しつつ、紛失防止にも役立ってくれそうです。ゴミ袋を収納できるケース、荷物を引っ掛けられるマルチホルダーといった、見逃せない新作商品をご紹介します。

ほどよく隠して収納できる！「コンパクトゴミ袋ケース」

コロンとした小さなサイズ感のゴミ袋ケース。中央には穴が空いており、中に収納したゴミ袋を引っ張るだけで取り出せるよう。袋をほどよく隠しつつ、キーホルダー感覚で持ち運べます。カラビナでバッグに取り付けておけば、探す手間も省けて、紛失するのも防いでくれそう。ゴミを捨てたい時はもちろん、お買い物で手荷物が増えてしまった時にも役立ちそうです。お値段は\330（税込）。

3タイプで使い分けできる！「マルチホルダー」

こちらもカラビナ付きでバッグに取り付けられるアイテム。ループやクリップといった3タイプのホルダーで荷物をキャッチしてくれるため、アイテムによって使い分けられる便利さがあります。荷物の多い旅行やレジャーでは特に役立ってくれそう。お値段は\550（税込）。一箇所にまとめられる分、探す手間が省けそうなところも魅力的です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino