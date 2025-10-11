イースト・ベンガルFCに加入した指宿洋史、空港で熱烈歓迎を受けた

インド1部インディアン・スーパーリーグのイースト・ベンガルFCに加入したFW指宿洋史が熱烈歓迎を受けている。

指宿は2009年にスペインでプロキャリアをスタートさせ、セビージャやバレンシアBなど複数クラブを渡り歩いた。その後ベルギーやJリーグでのプレーも経験し、2022年からオーストラリアで活躍。9月にウェスタン・ユナイテッドを退団した後、新天地にインドを選んだ。

現地時間10月9日にインドへ降り立った指宿がクラブの本拠地コルカタの空港で現地ファンに取り囲まれる熱烈歓迎の様子を、クラブの公式インスタグラムが公開した。「ようこそヒロ」「サムライが来た」「素晴らしい補強だ」と歓迎のコメントも多く寄せられていた。

なお、インディアン・スーパーリーグは全インドサッカー連盟（AIFF）とリーグを運営するフットボール・スポーツ・デベロップメント・リミテッド（FSDL）の間で契約に関する交渉がもつれ開催が延期されていたが、12月に開幕する予定となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）